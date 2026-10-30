La región del Cusco afronta una crisis ambiental sin precedentes tras registrarse alrededor de 36 focos de incendios forestales en provincias como Calca, Chumbivilcas y Sicuani, sin embargo, el Gobierno Regional de Cusco solo cuenta con un presupuesto cercano a los 3.8 millones de soles para atender emergencias durante todo el año, lo que reduce la capacidad de respuesta ante estos eventos, indicó el consejero regional de Cusco, Jorge Pacheco Rozas, tras participar de la sesión de la Mancomunidad Regional Macro Región Sur.

“La distribución no es solamente para incendios, sino también para desastres. Hace dos días, ha habido un desastre en el distrito de Pichari, Kimbiri, que es parte del VRAEM y los presupuestos prácticamente no llegan en su debida oportunidad”, manifestó.

DIFERENCIA EN PRESUPUESTOS

El legislador regional sostuvo que el pedido de los gobiernos regionales hacia el Ejecutivo Nacional radica en la disparidad entre la asignación presupuestal y la realidad geográfica del país, solo en Cusco se cuenta con 13 provincias, 116 distritos y más de mil 200 centros poblados, por lo que solicitan un mayor respaldo financiero para afrontar emergencias.

Ante algunas voces que cuestionaron una deficiente ejecución de las partidas asignadas en el tercer nivel de gobierno, para el consejero Jorge Pacheco la situación es más compleja, debido a que los decretos de emergencia suelen cargar a cuenta de los gobiernos locales la ejecución de acciones, “debe haber el presupuesto correspondiente para que podamos solucionar este tipo de problemas, no solamente en la región del Cusco, sino a nivel nacional”, señaló.

Aunque los incendios forestales se redujeron, el Fenómeno El Niño amenaza con seguir golpeando las diversas regiones de la Macro Región Sur, frente a ello Pacheco exhortó a trabajar en conjunto en la prevención.