Presupuesto de túneles de la vía Arequipa-La Joya aumenta de S/113 millones a S/ 220 millones

El presupuesto para la construcción de los túneles mellizos de la vía Arequipa–La Joya se incrementó de S/ 113 millones a S/ 220 millones 132 mil 468, lo que representa un aumento de S/ 107 millones, de acuerdo con el expediente técnico del proyecto que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

El jefe de la Oficina de Supervisión e Inversiones del Gobierno Regional, Sulspicio Choque, durante la ceremonia de inicio de obra informó que el proyecto comprende la construcción de dos túneles de aproximadamente 700 metros de longitud, desde el Km 00 hasta el kilómetro 24+540 de la vía regional Arequipa–La Joya.

La infraestructura contará con cinco carriles de circulación: tres en sentido de La Joya hacia Arequipa y dos en dirección contraria. El plazo de ejecución será de 570 días calendario, equivalente a aproximadamente un año y medio.

La obra es financiada por un consorcio integrado por las empresas Yura, Interbank y Sociedad Minera Cerro Verde, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

Del presupuesto total, S/ 154 millones 870 mil 860 estarán destinados a la ejecución de las obras civiles, que incluyen movimiento de tierras, excavación, sostenimiento y revestimiento con concreto lanzado, pavimento de concreto hidráulico, sistemas de drenaje, trabajos arqueológicos y medidas de manejo ambiental.

La segunda etapa demandará una inversión de S/ 65 millones 261 mil 608 para la instalación de los sistemas electromecánicos, ventilación, iluminación, comunicaciones, control inteligente del tránsito (ITS) y equipos contra incendios, indispensables para la operación segura de los túneles.

En paralelo, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el componente correspondiente a la construcción de 20 kilómetros de carretera que conectará el puente Virgen de Chapi con la Panamericana Sur estará a cargo del MTC. La suscripción del contrato para esa obra está prevista para el 24 de julio.