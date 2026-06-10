Con la participación de agricultores de las provincias de Camaná, Islay y Castilla, este domingo 14 de junio se realizará el Primer Festival Regional del Arroz-Arequipa 2026, una actividad para remover el consumo de la producción local y respaldar la producción del agro regional

La feria se hará en la Plaza las Américas, en el distrito de Cerro Colorado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Durante la jornada, los asistentes podrán adquirir el arroz directamente de los productores, sin intermediarios, lo que permitirá acceder a precios más competitivos.

Primer Festival Regional del Arroz Arequipa 2026 para la venta directa de agricultores

Asimismo, habrá degustaciones gastronómicas, exposiciones, concursos, presentaciones culturales, entre otros.

Según la Gerencia Regional de Agricultura, se busca fortalecer el reconocimiento al trabajo que realizan los agricultores de la región y la importancia del consumo local.

La actividad se desarrollará luego de las protestas que realizaron los productores regionales por la prsencia de productos importados al país, situación que, según señalaron, afecta la competitividad de la producción nacional.