La Municipalidad Provincial de Arequipa tiene previsto iniciar la ejecución de intercambios viales a partir de abril del 2026, anunció el alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez. El plan contempla cuatro proyectos destinados a mejorar el flujo vehicular, empezando por el bypass de la calle Colón hacia el reservorio de Guardia Civil, en Paucarpata.

Según Rivera, este primer bypass ya se encuentra bajo el proceso de “Diseño y Construcción”, modalidad que permitirá que la empresa ganadora elabore el expediente técnico y ejecute la obra sin necesidad de procesos adicionales.

El alcalde estimó que los trabajos podrían empezar entre abril y mayo, con una inversión aproximada de S/ 20 a 25 millones. La autoridad detalló que este intercambio vial intervendrá la vía desde el sector de la avenida Pizarro hacia la calle Colón, manteniendo las rutas actuales de subida y bajada en el entorno del reservorio. La prpyección es que la construcción termine entre agosto y septiembre del mismo año.

OTROS PROYECTOS DE INTERCAMBIOS VIALES

El segundo proyecto programado será el intercambio de Promart en la avenida Metropolitana, que iniciaría entre mayo y junio de 2026 y se desarrollará con financiamiento de Cerro Verde mediante donación.

De forma paralela se trabajará en la tercera, que es el intercambio de la intersección de la avenida Los Incas con la av. Vidaurrázaga, obra que se ejecutará bajo el mecanismo de obras por impuestos.Finalmente, el cuarto intercambio vial se construirá en Ciudad Municipal, también bajo la modalidad de obras por impuestos, esta vez con inversión del Grupo Gloria.

La comuna planeó además la construcción de dos puentes que conectarán al distrito de La Pampa con Alto Selva Alegre y Mariano Melgar. Para tal caso, se determinó un convenio con una inversión estimada de 60 millones de soles provenientes de Caja Arequipa.

Las obras beneficiarán a más de 170 mil habitantes de los tres distritos involucrados, detalló hace unos días el alcalde Rivera. Uno tendrá la inversión de 31 millones de soles y se ejecutará en 240 días, mientras que el otro costará 29 millones y con un periodo de construcción similar al anterior.

