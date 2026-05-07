Las mamparas instaladas en los pasadizos de la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) durante la gestión del vacado alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez fueron retiradas por disposición de la nueva alcaldesa provincial, Ruccy Oscco Polar, quien afirmó que su administración será “de puertas abiertas” y no hermética, tras asumir funciones.

En medio de aplausos y arengas de simpatizantes, la nueva autoridad indicó que una de sus primeras decisiones fue ordenar el desmontaje de las estructuras de vidrio colocadas en los pasadizos del Palacio Municipal, al inicio de gestión de Rivera. Según trabajadores de la comuna, el retiro total de las mamparas culminaría este sábado 9 de mayo.

“Lo primero que voy a hacer ahorita es tocar esas mamparas que están en el pasadizo, porque esta gestión es abierta para la población”, declaró Oscco Polar tras su ceremonia de Juramentación como alcaldesa provincial.

La medida generó reacciones inmediatas entre trabajadores y ciudadanos que se encontraban en el lugar. Algunos servidores ediles consideraron acertada la decisión, señalando que las mamparas daban una imagen de distanciamiento con la ciudadanía y hacían ver la gestión “muy hermética”.

Otros manifestaron que la Alcaldía debe mantenerse accesible para atender directamente a la población y facilitar la comunicación entre funcionarios y vecinos que acuden diariamente a realizar trámites.

Durante sus primeras declaraciones como alcaldesa, Oscco Polar también pidió disculpas a los periodistas por las restricciones que enfrentaron durante la anterior gestión y aseguró que trabajará cordialmente con los medios de comunicación.

“Voy a trabajar con ustedes de la mano para que la población esté informada de mi trabajo día a día”, expresó la nueva autoridad provincial ante la prensa local.

Asimismo, indicó que recién comenzó a conformar su equipo de funcionarios y adelantó que evaluará los contratos y decisiones administrativas adoptadas por la anterior gestión municipal.

Respecto a sus prioridades, la alcaldesa señaló que enfocará su trabajo en seguridad ciudadana, desarrollo urbano y ejecución de obras públicas para la ciudad.

“Arequipa va a tener obras”, afirmó Oscco Polar, quien además aseguró que recorrerá las calles y no permanecerá únicamente en su despacho.

“No me van a ver mucho en la Alcaldía. Voy a estar en el campo viendo las necesidades del ciudadano”, sostuvo.

La nueva burgomaestre asumió funciones luego de que el Jurado Nacional de Elecciones dejara firme la vacancia de Víctor Hugo Rivera Chávez.