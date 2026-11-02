Prisión preventiva de 3 meses a mujer por presuntamente apuñalar y robar a adolescente en Arequipa

Una mujer investigada por atacar con un arma punzocortante a un adolescente de 17 años para robarle su celular permanecerá tres meses en prisión preventiva, mientras avanzan las investigaciones en su contra por el presunto delito de robo agravado en Arequipa.

El asalto ocurrió durante la noche en la primera cuadra de la calle Manzanitos, en el Cercado de la ciudad. Según la investigación del Ministerio Público, la mujer habría actuado junto a un sujeto que todavía no ha sido identificado. Ambos interceptaron al menor, lo amenazaron de muerte y lo hirieron con dos estocadas en las costillas para quitarle su teléfono celular Samsung Galaxy A15.

La víctima recibió ayuda y, con la intervención del personal de Serenazgo, retuvieron a la sospechosa en las inmediaciones de la calle Leticia. Durante el registro, los agentes encontraron el equipo celular oculto entre sus prendas de vestir.

La investigada, identificada como Sharik Daniela A. R., fue puesta a disposición de las autoridades. Tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a cargo del juez Walter Marroquín Aranzamendi, dispuso tres meses de prisión preventiva.

La medida fue sustentada con las pruebas que la vincularían con el asalto y en el riesgo de que no se presente ante la justicia. Según la evaluación judicial, la investigada no acreditó arraigo domiciliario, laboral ni familiar en el país. Además, la pena que podría afrontar, de ser hallada culpable, fue estimada en 21 años y 3 meses de cárcel.

El proceso continuará bajo la modalidad de juicio oral inmediato, cuya realización estaba prevista aproximadamente para el 4 de noviembre de 2026.

El presunto cómplice que habría participado en el ataque aún no fue identificado.