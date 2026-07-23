Nueve meses de prisión preventiva para Freddy J. Villanueva, investigado por el presunto delito de pornografía infantil en perjuicio de una adolescente de 15 años. La medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa, tras reunir pruebas que vinculan al acusado con la producción de imágenes sexuales de la menor.

Según la investigación del fiscalPool Kevin Alarcón Barrionuevo, entre julio y agosto de 2023 Villanueva habría fotografiado las partes íntimas de la adolescente mientras dormía, almacenando las imágenes en un disco duro externo. El hecho ocurrió en una vivienda del distrito de Alto Selva Alegre, donde el imputado convivía con la madre de la víctima.

El caso salió a la luz cuando la madre, al revisar la computadora para guardar archivos escolares, halló carpetas con contenido sexual de su hija. La adolescente, tras el descubrimiento, denunció haber sido víctima de agresiones sexuales.

Con autorización judicial, la Fiscalía y la Policía ejecutaron el allanamiento y detención preliminar del sospechoso el 15 de julio. Durante cinco días se realizaron pericias antropométricas, análisis de metadatos y reconocimiento físico, que permitieron confirmar la relación entre el acusado y las imágenes halladas.

Durante el operativo, también fue detenido en flagrancia el odontólogo Frank D. Manchego, en cuyo consultorio se encontró una laptop con abundante material pornográfico, incluidos videos donde podrían aparecer menores. Aunque fue liberado, continúa bajo investigación mientras se determina la edad de los participantes y la propiedad de los archivos.

La prisión preventiva contra Villanueva busca asegurar su presencia durante el proceso penal, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer ambos casos y proteger los derechos de las víctimas.