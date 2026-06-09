Dos personas investigadas por la presunta explotación sexual de tres adolescentes fueron enviadas a prisión preventiva por 18 meses, tras un pedido presentado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa.

María Rodas Aguirre. (30) y Víctor Romero Balladares. (35), fueron enviados a prisión mientras son investigados por hechos ocurridos en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, donde las autoridades intervinieron un establecimiento nocturno el 29 de mayo en el sector La Pampa y encontraron a tres menores de edad.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las adolescentes, de 13, 17 y 17 años, habrían sido retenidas en el local y sometidas a actividades que habrían generado beneficios económicos para los investigados. Según la Fiscalía, los acusados se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las menores para mantenerlas en dicho establecimiento.

El operativo permitió rescatar a las adolescentes, quienes fueron puestas a buen recaudo y derivadas a las entidades encargadas de brindarles protección y asistencia especializada.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público presentó las pruebas que fueron valoradas por el Poder Judicial para ordenar el internamiento preventivo de ambos investigados mientras continúan las pesquisas.

La Fiscalía informó que esta medida busca evitar riesgos para el proceso y garantizar el desarrollo de las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades del presunto delito de explotación sexual.

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