La Corte Superior de Justicia de Arequipa dictó seis meses de prisión preventiva para un adolescente de 17 años, identificado como Clark L. C., alias “Farid”, quien está acusado de extorsión agravada contra su exempleador. Según las acusaciones, el menor amenazó a su víctima con artefactos explosivos, exigiendo el pago de 150,000 soles a cambio de no atentar contra su vida.

El adolescente fue internado en el centro juvenil Alfonso Ugarte. Al cumplir la mayoría de edad, será trasladado al penal de varones de Socabaya para enfrentar su proceso como adulto, debido a la reciente legislación que permite juzgar a menores involucrados en delitos graves en el sistema penal de adultos.

Es importante recordar que “Farid” fue detenido hace diez días después de detonar un “chorro” (un trozo de dinamita) cerca de la vivienda de la víctima, situada en el distrito de Sachaca. Esta acción tenía como objetivo convencer a la víctima de que la amenaza era real, forzándolo a aceptar el pago fraccionado de la suma exigida.

Las cámaras de seguridad de la zona permitieron a la víctima identificar al joven investigado por extorsión, quien resultó ser un extrabajador. Esta información facilitó la intervención policial, aunque el menor intentó eludir la captura presentando un DNI falso.

Incautación de explosivos

Días después de su arresto, la policía llevó a cabo una operación que culminó con la incautación de explosivos. Los detectives de la unidad de secuestros solicitaron la colaboración de agentes de la Udex para intervenir en un hostal ubicado en la calle Benigno Zegarra Ballón, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Allí, se encontraron diez cartuchos de dinamita, nueve cápsulas de fulminante y tres cartuchos listos para detonar, todos ocultos en un maletín que pertenecía al menor.

Este local había sido utilizado por “Farid” como base de operaciones para lanzar amenazas a su ex empleador y su familia.

Se ha revelado que el menor obtuvo los explosivos en Secocha, Camaná, donde también había trabajado en la minería informal.

