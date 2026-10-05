Cinco meses de prisión preventiva deberá cumplir Rodil Mamani Amachi, de 27 años, quien es investigado por disparar en el rostro al taxista Clemente Huanqui del Carpio (69) luego de una discusión que habría surgido por el pago de una carrera.

El juez Jaime Moreno, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, aceptó el requerimiento planteado por la Fiscalía que investiga al vigilante por el presunto delito de tentativa de homicidio. Ayer, tras la audiencia, el imputado fue trasladado al penal de Socabaya.

El ataque ocurrió la mañana del 1 de octubre y según la investigación preliminar de la PNP, Mamani había llegado desde Puno la noche anterior y habría bebido con amigos en un local ubicado cerca de la Universidad Católica. Por la mañana, Rodil Mamani salió a la calle y solicitó los servicios de Clemete Huanqui, al finalizar el recorrido en la urbanización Las Orquídeas del Cercado, se produjo una discusión debido a que el pasajero se habría rehusado a pagar la carrera.

En esas circunstancias, Mamani sacó una pistola y disparado contra el rostro del conductor. El proyectil ingresó cerca del cuello. Pese a la gravedad de la lesión, el taxista sobrevivió y permanece en recuperación en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud.

Tras su huida, Rodil Mamani huyó y arrojó el arma en una vivienda. La pistola fue recuperada por la PNP que también logró la captura del vigilante que se había escondido en una acequia ubicada en uno de los campos de cultivo que están cerca de la Universidad Continental.