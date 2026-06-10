La cosecha 2026 del maíz cabanita registró una reducción del 40%, situación que genera preocupación entre los agricultores de Cabanaconde, en la provincia de Caylloma. Así informó ayer el fiscal de la comunidad campesina, Alex Ramírez Cuba, quien advirtió que enfrentan serias dificultades para mantener el cultivo tradicional.

Pese a que el maíz cabanita fue declarado de interés regional, los productores se sienten abandonados por las autoridades. “Estamos abandonados por nuestras autoridades. Los agricultores de la comunidad están viendo otras actividades como alternativas”, manifestó el dirigente.

En la comunidad existen alrededor de 2 mil hectáreas destinadas al este cultivo, aunque este año la producción se redujo considerablemente. Mientras en temporadas anteriores se obtenían cerca de 50 toneladas, actualmente apenas se alcanzan las 30 toneladas. Se realiza al año una cosecha y la nueva campaña de siembra comenzará en agosto.

CAMBIO CLIMÁTICO

Entre las principales causas de esta disminución figuran el cambio climático por la presencia de heladas, ola de calor y la falta de agua para el riego de los cultivos.

Ramírez señaló que el recurso hídrico no llega de manera adecuada a los circuitos agrícolas, por lo que solicitarán a Autodema una mayor dotación para garantizar la continuidad de la actividad agrícola en la zona. A la menor producción se suma la caída en el precio del maíz cabanita.