El cáncer de próstata continúa siendo una de las enfermedades oncológicas más frecuentes entre los hombres peruanos. Según cifras de GLOBOCAN 2022, cada día se diagnostican aproximadamente 23 nuevos casos en el país y alrededor de siete hombres fallecen a causa de esta enfermedad.

En el marco del Día del Padre, especialistas alertan sobre la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y acudir a controles médicos periódicos, ya que muchos pacientes llegan a consulta cuando la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas.

De acuerdo con información del Ministerio de Salud (Minsa), más del 75% de los casos de cáncer de próstata son diagnosticados tardíamente, lo que reduce las opciones de tratamiento y las probabilidades de éxito terapéutico.

Una enfermedad que suele avanzar sin síntomas

Uno de los principales desafíos del cáncer de próstata es que, en sus fases iniciales, generalmente no presenta señales evidentes.

Según especialistas de Oncosalud, esta condición puede desarrollarse durante años sin generar molestias importantes, por lo que los chequeos preventivos son fundamentales para detectarla a tiempo.

Síntomas que suelen ser ignorados

La evidencia médica señala que algunos cambios urinarios asociados al cáncer de próstata suelen confundirse con el proceso natural de envejecimiento.

Entre ellos destacan:

Necesidad frecuente de orinar.

Dificultad para iniciar la micción.

Disminución del flujo urinario.

Sensación de vaciado incompleto de la vejiga.

Debido a ello, muchos hombres retrasan la consulta médica y llegan a recibir el diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada.

El antecedente familiar aumenta el riesgo

Otro factor importante es el historial familiar.

De acuerdo con la American Cancer Society, tener un padre o hermano diagnosticado con cáncer de próstata puede duplicar el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Por ello, los especialistas recomiendan prestar especial atención a los controles preventivos cuando existen antecedentes familiares.

La detección temprana mejora las probabilidades de supervivencia

El doctor Iván Aguilar destacó que el diagnóstico oportuno sigue siendo una de las herramientas más efectivas para combatir esta enfermedad.

“En Oncosalud, la tasa de sobrevida en cáncer de próstata alcanza hoy el 81,30%, un indicador que evidencia el impacto del diagnóstico oportuno y el acceso a tratamiento especializado. Sin embargo, este resultado puede seguir mejorando si más peruanos adoptan una cultura de prevención basada en chequeos periódicos y hábitos saludables”, señaló.

Los especialistas recomiendan acudir regularmente a evaluaciones médicas, especialmente a partir de los 50 años o antes si existen antecedentes familiares de la enfermedad.