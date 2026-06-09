Un equipo de científicos de la Universidad Libre de Bruselas (VUB) realizó un descubrimiento que podría cambiar la comprensión del cáncer de páncreas y contribuir al desarrollo de métodos de detección temprana y tratamientos más efectivos para esta enfermedad.

Los investigadores lograron cartografiar un páncreas humano sano mediante tecnologías avanzadas y encontraron un grupo de células poco comunes con características muy similares a las observadas en células tumorales agresivas.

Hasta ahora, la comunidad científica consideraba que los conductos pancreáticos —estructuras encargadas de transportar las secreciones digestivas y donde se origina la mayoría de los tumores pancreáticos— estaban formados por un único tipo de célula. Sin embargo, el estudio reveló una estructura más compleja.

Un hallazgo inesperado

Los científicos descubrieron que los grandes conductos de drenaje del páncreas presentan una organización en capas y que algunas de estas contienen células con propiedades que anteriormente solo se asociaban al cáncer.

Al comparar tejidos sanos con muestras afectadas por tumores, los investigadores identificaron diferencias importantes entre distintos tipos de cáncer pancreático.

En el adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), la variante más frecuente de la enfermedad, la estructura celular original parecía desaparecer por completo. En cambio, en el carcinoma adenoescamoso pancreático (ASCP), una forma menos común pero más agresiva, la organización celular se mantenía prácticamente intacta.

Implicancias para el tratamiento

Los autores del estudio consideran que este descubrimiento podría impulsar enfoques terapéuticos más personalizados.

Actualmente, los pacientes con ambos tipos de cáncer suelen recibir tratamientos similares. Sin embargo, las diferencias biológicas identificadas sugieren que podrían beneficiarse de estrategias médicas específicas para cada variante.

“Ahora que sabemos que estas células están presentes de forma natural, podemos empezar a investigar si desempeñan un papel en el desarrollo tumoral. Esto podría ofrecer oportunidades para la detección precoz”, explicó Ilse Roman, autora principal del estudio.

Un avance frente a uno de los cánceres más agresivos

El cáncer de páncreas es considerado uno de los tipos de cáncer más difíciles de diagnosticar y tratar debido a que suele detectarse en etapas avanzadas y a que aún existen muchas incógnitas sobre los mecanismos biológicos que impulsan su desarrollo.

Los resultados de esta investigación fueron publicados en Gut y representan un nuevo paso hacia una mejor comprensión de la enfermedad y el desarrollo de herramientas que permitan identificarla antes de que avance.