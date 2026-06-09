Las legañas forman parte de la rutina de muchas personas al despertar y, en la mayoría de los casos, no representan un problema de salud. Sin embargo, los especialistas advierten que ciertas características de estas secreciones pueden ser una señal de alerta sobre enfermedades oculares que requieren atención médica.

De acuerdo con el doctor Juan Carlos Corbera, de Oftálmica Clínica de la Visión, las legañas son el resultado de la acumulación de restos de lágrimas y otras sustancias naturales presentes en la superficie del ojo.

Durante el sueño, los ojos permanecen cerrados y disminuye la lubricación ocular, lo que favorece la concentración de estos residuos en la parte interna de los párpados. Por ello, es común encontrar pequeñas secreciones al despertar.

¿Cuándo son normales?

Las legañas habituales suelen ser transparentes o blanquecinas y pueden provocar una ligera sensación de ojos pegados o visión borrosa durante los primeros minutos de la mañana.

Estas manifestaciones suelen estar relacionadas con el síndrome de ojo seco, una condición frecuente que ocurre cuando los ojos no producen suficientes lágrimas o estas no tienen la calidad necesaria para mantener una adecuada lubricación.

Señales de alerta que no debes ignorar

Los especialistas recomiendan prestar atención cuando las legañas presentan cambios en su apariencia o se acompañan de otros síntomas.

Las principales señales de alerta son:

Secreciones amarillas o verdosas.

Exceso de legañas durante el día.

Ojos rojos o inflamados.

Picazón persistente.

Dolor ocular.

Sensibilidad a la luz.

Visión borrosa.

Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda acudir a una evaluación oftalmológica.

Tres causas frecuentes de las legañas

Ojo seco

Es una de las causas más comunes de las legañas transparentes o blanquecinas. Además, puede provocar sensación de arenilla, ardor, enrojecimiento y molestias visuales al iniciar el día.

Conjuntivitis

La conjuntivitis es una inflamación de la membrana que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados. Suele generar enrojecimiento, picazón, ardor y secreciones amarillas o verdosas que pueden hacer que los párpados amanezcan pegados.

Blefaritis

Se trata de una inflamación crónica de los bordes de los párpados. Puede causar acumulación de legañas, costras en las pestañas, ardor y picazón. Además, aumenta el riesgo de desarrollar orzuelos o chalaziones.

Cómo cuidar la salud de tus ojos

Los especialistas recomiendan mantener una adecuada higiene ocular para prevenir infecciones y molestias.

Entre las principales medidas destacan:

✔ Lavarse las manos antes de tocarse los ojos.

✔ Evitar frotarse los ojos constantemente.

✔ Retirar completamente el maquillaje antes de dormir.

✔ No compartir toallas, pañuelos ni artículos de higiene personal.

✔ Limpiar las legañas con una gasa o algodón humedecido en agua tibia.

✔ Consultar a un oftalmólogo si las secreciones cambian de color o aumentan de forma significativa.