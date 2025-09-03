El glaucoma afecta a miles de peruanos y es una de las principales causas de ceguera en el mundo. En sus etapas iniciales no presenta síntomas, lo que lo convierte en un riesgo silencioso para la salud visual. Por ello, Sun Pharma Perú, una de las empresas de medicamentos genéricos especializados más grandes del mundo, comparte cinco pasos prácticos para prevenir y tratar esta enfermedad ocular.

5 pasos para prevenir y controlar el glaucoma

Chequeos oftalmológicos anuales: A partir de los 40 años, es vital acudir al oftalmólogo al menos una vez al año. Un examen de presión intraocular y fondo de ojo permite detectar el glaucoma antes de que cause daño irreversible. Identifica tus factores de riesgo: Si tienes antecedentes familiares de glaucoma, diabetes, miopía alta o usas esteroides por largos periodos, tu riesgo es mayor. Habla con tu médico para tomar medidas específicas. Cuida tus ojos del estrés visual: Haz pausas al usar pantallas, usa lentes con protección UV y mantén una dieta rica en antioxidantes como espinaca o zanahoria. La hidratación también es clave para la salud ocular. Sigue el tratamiento médico: Si ya fuiste diagnosticado, no interrumpas las gotas ni medicamentos indicados. Estos regulan la presión intraocular y evitan la progresión de la enfermedad. Mantén un estilo de vida saludable: El ejercicio moderado, como caminar o practicar yoga, mejora la circulación ocular. Evita fumar y reduce la cafeína, factores que elevan la presión intraocular.

Un llamado a la prevención

El diagnóstico temprano es la mejor defensa contra el glaucoma. Cuidar la vista con chequeos periódicos, un estilo de vida saludable y la adherencia al tratamiento puede marcar la diferencia entre conservar la visión o perderla de manera irreversible.