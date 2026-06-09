El colágeno se ha consolidado como uno de los suplementos más consumidos para el cuidado de la piel, las articulaciones y el bienestar general. Sin embargo, muchas personas afirman no percibir cambios significativos pese a consumirlo regularmente. Según especialistas, la explicación podría estar en un factor que hoy gana protagonismo: la capacidad de absorción del organismo.

Durante años, la atención se centró en la cantidad de colágeno presente en cada producto. No obstante, expertos en nutrición sostienen que el verdadero desafío es determinar cuánto de ese colágeno logra ser aprovechado por el cuerpo.

La importancia de la absorción

En los últimos años han surgido nuevas formulaciones enfocadas en mejorar la biodisponibilidad del colágeno, es decir, la cantidad que efectivamente llega al torrente sanguíneo para ser utilizada por el organismo.

Entre ellas destaca la tecnología Tripeptide, compuesta por fragmentos de colágeno de menor tamaño, integrados por solo tres aminoácidos. Esta característica facilitaría su paso por el sistema digestivo y permitiría una absorción más eficiente en comparación con algunas fórmulas tradicionales.

“Hoy el consumidor ya no solo busca consumir colágeno, sino entender realmente qué tan bien lo aprovecha su cuerpo. La absorción y la biodisponibilidad se han convertido en factores clave para elegir un suplemento más eficiente”, explica Alessandra Canale, especialista de Vitagel.

Según la especialista, este tipo de colágeno podría absorberse hasta siete veces más rápido que algunas alternativas convencionales.

Consumidores buscan resultados más rápidos

La tendencia también se refleja en el comportamiento de los consumidores. Un estudio de Insight Hunting SEO, basado en el análisis de más de 21 millones de datos digitales y 1,6 millones de personas interesadas en suplementos de colágeno en Perú, reveló que el 33,5% de los usuarios prioriza la rapidez de absorción y la efectividad al momento de elegir un producto.

Asimismo, el informe indica que cuatro de cada diez búsquedas realizadas durante 2026 estuvieron relacionadas con términos como “colágeno de absorción rápida”, “alta biodisponibilidad” y “bajo peso molecular”.

Estos resultados evidencian una mayor preocupación por comprender cómo funcionan los suplementos y qué características pueden influir en sus beneficios.

Beneficios asociados al colágeno

Los especialistas destacan que el consumo de colágeno puede contribuir a:

Mantener la salud de las articulaciones.

Favorecer la movilidad.

Mejorar la apariencia y elasticidad de la piel.

Fortalecer cabello y uñas.

Brindar soporte a huesos y músculos.

Además, recomiendan complementar su consumo con nutrientes como vitamina C, vitamina D y magnesio, los cuales participan en diversos procesos relacionados con la salud ósea y la formación de tejidos.

Datos clave

📌 El 33,5% de los consumidores prioriza la absorción y rapidez de resultados al elegir un suplemento de colágeno.

📌 Cuatro de cada diez búsquedas sobre colágeno están relacionadas con absorción rápida y biodisponibilidad.

📌 El colágeno Tripeptide utiliza moléculas más pequeñas para facilitar su aprovechamiento por el organismo.