Debido a los enormes costos para la exportación de pisco, los productores pisqueros en la región Arequipa han quedado relegados a abastecer el mercado nacional, no pudiendo competir en estos términos con los grandes empresarios asentados en Ica y Lima, así lo dio a conocer la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera.

“Se requiere de un volumen importante de pisco para exportar, con volúmenes pequeños no hay mercado, no dan los costos, no se justifica hacer toda la operación de exportación”, señaló la funcionaria sobre los principales problemas que afrontar los productores, además de confirmar una reducción en la producción de pisco.

EVENTO

Teresa Mera participó de la clausura de la cuarta edición del programa “Pisco para el Mundo” , donde se reconoció a empresas arequipeñas que participaron de este programa. “Los principales problemas que han enfrentado los exportadores es el no tener claridad sobre los costos que pueden enfrentar en los países de origen”, acotó la viceministra.

Ante esta situación, Teresa Mera recalcó la necesidad de reforzar la capacitación a los productores de pisco desde la región Arequipa hasta Tacna. Asimismo, indicó que existe un reforzamiento de las rutas pisqueras.