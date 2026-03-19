El desabastecimiento de combustible en los grifos comenzó a reflejarse en los precios de algunos productos de primera necesidad en los mercados de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Rubén Rojas, coordinador del frente de defensa de los negociantes, señaló que el costo aumentó entre 10% y 20%, bajo el sustento del incremento del costo de traslado de los productos.

Rojas explicó que al comienzo los comerciantes intentaron mantener los precios habituales y asumir la reducción de sus ganancias, con la escalada del costo del transporte hizo imposible sostener esa medida. Entre los productos que más variación registraron se encuentran el pollo, cuyo kilo se vende a S/ 12, la carne de res a S/ 19.50, la de cerdo a S/ 14, el cordero a S/ 21, la carne de alpaca a S/ 16.50, y la de pato a S/ 19.

El representante de la plataforma comercial afirmó que el abastecimiento debe normalizarse en los próximos días y pidió a los negociantes actuar con responsabilidad. “A los malos comerciantes no se les debe permitir aprovecharse, sus dirigentes supervisarán e identificarán a quienes quieran especular con los precios”, dijo.

Sin embargo, también advirtió que existe un sector minoritario del comercio ambulatorio, alrededor de mil, que estaría elevando los precios sin justificación, afectando directamente al bolsillo de los clientes. En contraste, aseguró que los mercados formales cuentan con directivas organizadas que regulan a sus asociados, aplicando sanciones que van desde tres días hasta una semana de suspensión.

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