Un acto de heroísmo y sacrificio se convirtió en tragedia el fin de semana en las playas de Mollendo, provincia de Islay en Arequipa. El profesor Ángel Javier Arcaya Chambilla, de 68 años, perdió la vida tras intentar rescatar a uno de sus alumnos de un ahogamiento inminente.

El accidente ocurrió entre la segunda y tercera playa del balneario el último domingo, cuando un estudiante de 12 años fue arrastrado por la fuerte corriente del mar. Al percatarse de la situación, el profesor Arcaya no dudó en lanzarse al agua. A pesar de la dificultad de la situación, logró sostener al menor y luchar contra la fuerza del oleaje. Sin embargo, el mar terminó arrastrándolo.

Los agentes de serenazgo y salvataje habrían demorado en llegar, pero lograron rescatar al menor, trasladándolo a un centro de salud donde recibió atención médica. Lamentablemente, minutos después, el cuerpo del profesor fue hallado sin signos vitales.

La comunidad educativa de la I.E.S. Mañazo expresó su profundo pesar por la pérdida del profesor Ángel Javier Arcaya Chambilla, quien fue exdirector de la I.E.P. N.º 70011 de Mañazo y, a la fecha se desempeñaba como docente en la institución Libertadores School II de Puno.

Sus colegas lo recuerdan como un destacado educador puneño, quien deja un legado imborrable de amor, entrega y vocación por sus estudiantes. Su labor de docente, al salvar la vida de uno de sus alumnos, es considerado como un recordatorio conmovedor del sacrificio que muchos docentes están dispuestos a hacer por el bienestar de sus estudiantes.

