El profesor invidente Christian Perales se encadenó esta mañana en la Basílica Catedral de Arequipa, como una pedida de protesta, para denunciar un presunto caso de discriminación laboral en el Cetpro Nuestra Señora de Los Ángeles, institución a la que acusa de no respetar la cuota de empleo establecida por ley para personas con discapacidad 29973.

Según explicó el docente, de acuerdo con la normativa, la plaza disponible debió ser ocupada por una persona con discapacidad tras la renuncia o cese de un trabajador en esa misma condición. Perales precisó que esta disposición busca garantizar la inclusión laboral y evitar actos de discriminación en entidades públicas y privadas.

El maestro detalló a Yaraví que en la convocatoria realizada el año pasado para cubrir una plaza en el área de fisioterapia, se presentaron diez postulantes, de los cuales dos tenían discapacidad. Sin embargo, indicó que ninguno de ellos fue seleccionado, resultando ganador un técnico en fisioterapia que, según denunció, no contaría con formación pedagógica ni título docente, requisito fundamental para ejercer la enseñanza.

Ante esta situación, Christian Perales señaló que presentó su reclamo ante la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, sin obtener una respuesta. Posteriormente, acudió a la Defensoría del Pueblo, instancia ante la cual espera que se evalúe su caso y se determine si se vulneraron sus derechos laborales y las normas de inclusión.

El profesor recordó que cuenta con experiencia previa en el sector educativo, ya que se desempeñó anteriormente en una institución de Educación Básica Regular. Asimismo, manifestó que su protesta busca no solo una solución a su caso particular, sino también el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y el cumplimiento estricto de la ley.

VIDEO RECOMENDADO