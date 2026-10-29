Profesores del SUTEP protestan en Arequipa pese a advertencia de descuentos por huelga

Los profesores afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) salieron a protestar, pese a la advertencia del Ministerio de Educación (Minedu) de descontar los sueldos a quienes acataran la huelga nacional, declarada improcedente.

Los docentes se concentraron y rodearon la plaza de Armas de Arequipa para exigir al Gobierno el cumplimiento de sus demandas laborales y económicas.

El secretario del SUTEP, Hamer Villena, señaló que la advertencia de descuentos fue una amenaza, pero aseguró que los profesores decidieron movilizarse para reclamar que se atiendan sus pedidos.

Entre las principales demandas figura el cumplimiento del convenio colectivo, luego de que, según el dirigente, se dejara de lado el incremento remunerativo acordado. También exigen que el presupuesto público del 2027 considere un aumento del Producto Bruto Interno (PBI) destinado al sector Educación hasta alcanzar el 6 %.

Otro de los reclamos es la reglamentación de la Ley 32581, que establece una pensión para los docentes jubilados de la Carrera Pública Magisterial equivalente a la remuneración íntegra mensual de la primera escala magisterial, cuyo monto es de aproximadamente S/ 3.500.

A esta lista se suman el incremento salarial de S/ 200, el pago de bonos a los auxiliares de educación y la cancelación de la deuda social que el Estado mantiene con los trabajadores del sector.

DESCUENTO A DOCENTES

En paralelo a la movilización, desde la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Arequipa Sur se dispuso que los directores de las instituciones educativas reporten las inasistencias de los profesores que no acudieron a trabajar, con el fin de aplicar los descuentos correspondientes.

La medida se produce en medio de las discrepancias entre el magisterio y el Ministerio de Educación por la legalidad de la huelga y la atención de las demandas salariales y pensionarias de los docentes.