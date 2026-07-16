A un mes del día del Aniversario de Arequipa, el programa de festejos es una incertidumbre, no solo por la demora en la presentación oficial de las actividades, sino también por las dificultades que rodean a la Comisión de Festejos que se instaló tarde y sin rumbo.

En la Municipalidad Provincial de Arequipa han programado la presentación oficial de los festejos para mañana, pero hasta ayer seguían preparando las invitaciones; un claro ejemplo de la improvisación que ya se nota en la corta gestión de la alcaldesa Ruccy Oscco.

SITUACIÓN DE

La presidenta de la Comisión de Regidores de Festejos, Valeria Zamata, reconoció que trabajan “contra el tiempo” y atribuyó el retraso al cambio de gestión municipal y a la reorganización de las comisiones, tras la vacancia de Víctor Hugo Rivera ocurrida este año.

Según explica, tuvieron que comenzar de cero, porque no recibieron un informe transparente y oportuno de lo que se había logrado en el gobierno de Víctor Hugo Rivera. Explicó que, de acuerdo con lo informado por el presidente de la comisión ejecutiva, a cargo del subgerente de Desarrollo Social Franco Navarro, no se encontraron documentos sobre las coordinaciones con auspiciadores, presupuesto ni planificación previa, situación que obligó a rehacer el trabajo en aproximadamente un mesFranco Navarro, sostuvo que el trabajo que debió desarrollarse durante siete meses tuvo que ejecutarse en apenas tres semanas o casi un mes, principalmente para la búsqueda de financiamiento mediante empresas privadas.

En los últimos días lograron concretar alrededor de ocho actas de cooperación con auspiciadores y esperan cerrar otras diez para respaldar económicamente las más de veinte actividades previstas para julio y agosto, cabe precisar que mínimamente se debe contar con 10 auspiciadores.

Por su parte, el regidor Genaro Castro, integrante de la fiscalización Comisión de Festejos, reconoció días atrás que existe un retraso considerable en la elaboración del programa oficial por el 486.° Aniversario de Arequipa, ya que, a menos de un mes de las celebraciones, este aún no había sido presentado. No obstante, el cronograma de actividades ya se encontraría listo y solo está pendiente de su presentación oficial.

Mientras tanto, la comisión continúa efectuando inspecciones al recorrido del Corso de la Amistad, verificando limpieza, cableado, rutas de evacuación, hidrantes y coordinaciones con entidades como Sedapar, SEAL, Fiscalía y la Municipalidad de Miraflores.

Aunque algunas actividades culturales ya comenzaron, como los concursos de poesía loncca y yaravíes, la programación completa permanece sin hacerse pública, por lo que la ciudadanía aún desconoce oficialmente el calendario integral de festejos.

La demora contrasta con lo informado el 4 de junio por la entonces subgerenta de Turismo y coordinadora de la Comisión de Festejos, Romina González, quien señaló que ya se trabajaba un plan con alrededor de veinte actividades, conversaciones con entre diez y quince auspiciadores y una futura presentación del programa tanto en Arequipa como en Lima.

COMISIÓN A CARGO DE LOS FESTEJOS DE AREQUIPA

La Comisión Especial de Festejos del Concejo Provincial es presidida por la regidora Valeria Zamata e integrada por los regidores Genaro Castro y Michael Arce, entre otros concejales. En tanto, la comisión de funcionarios encargada de la organización de las actividades está conformada por Franco Navarro, Carlos Sánchez y Shirley Valderrama.