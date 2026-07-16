Los consultorios de medicina general, gineco obstetricia, el tópico de urgencias y el área de emergencia del centro de salud Vila Vila carecen de equipamiento mínimo, situación que genera un riesgo en las prestaciones de salud brindadas a los pobladores.

Así lo estableció la Contraloría General de la República en una visita efectuada del 6 a 14 de julio luego de la cual plasmó el Informe 014-2026 publicado este martes.

Dichos consultorios no tienen electrocardiógrafo, ecógrafo portátil, coche de paro equipado, desfibrilador externo, monitor de funciones vitales e instrumentos de parto o para retirar puntos.

Vacunas en riesgo

Además precisa que el ambiente de la cadena de frío no cuentan con equipo contra incendios, situación que genera un riesgo en la conservación y almacenamiento de las vacunas. Además los termómetros digitales difieren, elevando el riesgo de una ruptura en la cadena de frío.

El órgano de control añadió que la ambulancia del establecimiento de salud no cuenta con el equipamiento básico, medicamentos, materiales e insumos médicos, representando un riesgo en la atención de emergencias en caso de que haya un paciente en estado crítico.