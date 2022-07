Ante el poco presupuesto que asigna el Ministerio de Economía y Finanzas y la autoridad regional de Arequipa, varios proyectos en Miraflores se estancaron y se espera que con algunas alianzas se puedan avanzar en lo que queda del año.

El alcalde de Miraflores, Luis Aguirre Chávez, señaló la falta de compromiso y malas experiencias con la gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, quien en varias ocasiones se comprometió y no cumplió, además de condicionar al municipio de dejar los proyectos para luego ellos ejecutarlo, como es el colegio Gran Amauta, Luna Pizarro, Salazar Bondi y el perfil y expediente técnico de asfaltado en el pueblo joven Salvador.

“La última reunión que se ha tenido con la gobernadora para discutir los proyectos ha sido el 8 de diciembre donde se comprometió que las municipalidades podamos asignar alguna obra importante en cada distrito, nosotros escogimos la I.E Luna Pizarro, han pasado días, meses y no hay algo real y concreto. El gobierno regional en el último tramo de este año no ha transferido nada a Miraflores. Pido a la gobernadora que tenga la gentileza de atendernos para discutir diferentes problemas, soluciones y por qué este año no hemos sido objeto de transferencia económica para obras”, dijo Luis Aguirre Chávez.

Recalcó que en el gobierno regional tiene 5 proyectos de centros educativos, muros de contención, sistemas de drenaje y en el ministerio de Salud la construcción de Mateo Pumacahua, los cuales no son proyectados pues el municipio solo administraría menos de 7 millones para este año.

Asimismo, hizo un mea culpa por la ejecución de obras de reasfaltado en las transversales de la Jorge Chávez y la avenida San Martín que perjudica tanto a los vecinos y conductores. La autoridad edil aseguró que el cambio de asfalto por adoquín en el cuadrante que va entre la calle Jorge Chávez hasta detrás de la iglesia de Chapi Chico terminaría para el mes de setiembre ya que está en un avance del 40%.