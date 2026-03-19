Un promotor de eventos fue herido de bala durante un intento de robo ocurrido en su vivienda, ubicada en el sector 4 de la asociación de vivienda de José Luis Bustamante y Rivero en el distrito de Cerro Colorado.

La víctima, identificada como Ronald Huanca Turpo, de 39 años, se encontraba descansando esta mañana, cuando un delincuente ingresó al inmueble y, bajo amenaza con arma de fuego, le exigió la entrega de dinero.

Según información preliminar, al no obtener lo que buscaba, el sujeto realizó un disparo. El proyectil rebotó e impactó en el muslo de la pierna izquierda del agraviado, provocándole una herida, por lo que fue trasladado a la clínica San Pablo.

Tras el ataque, el delincuente salió del domicilio y huyó a bordo de un vehículo que lo esperaba en el exterior.

Hasta el lugar acudieron los efectivos policiales de Ciudad Municipal, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y dar con el paradero del autor del hecho.

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