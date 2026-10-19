La inminente llegada del fenómeno El Niño mantiene en alerta al sector avícola peruano debido a los riesgos que representan las altas temperaturas, las lluvias intensas y los huaicos para la crianza de aves y la cadena de abastecimiento de alimentos.

El calor extremo y las precipitaciones fuera de temporada podrían afectar seriamente la producción. Las elevadas temperaturas generan estrés térmico en las aves, reducen su crecimiento y rendimiento productivo, además de debilitar su sistema inmunológico. Esta situación las vuelve más vulnerables a enfermedades respiratorias como la Bronquitis Infecciosa, el Metapneumovirus Aviar, la Laringotraqueítis y la enfermedad de Newcastle.

PANORAMA

El panorama sanitario se agrava por la posible aparición de infecciones bacterianas secundarias y por los cambios en las rutas migratorias de aves silvestres, fenómeno que podría incrementar el riesgo de ingreso y propagación de variantes altamente patógenas de influenza aviar en las granjas del país.

Para Ernesto Aco, gerente de la empresa Avimar, la preocupación es mayor debido a la importancia del huevo en la alimentación de la población. Señaló que este producto es reconocido por su alto valor nutricional, ya que aporta proteínas de calidad, vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para una dieta equilibrada.

Por ello, consideró que la avicultura debe ser tomada en cuenta dentro de los sectores más vulnerables frente a El Niño, no solo por los efectos climáticos sobre la producción, sino también por el posible encarecimiento de los insumos utilizados en la alimentación de las aves.

Con el objetivo de promover el consumo de huevo y visibilizar la necesidad de fortalecer al sector, Avimar desarrolló una jornada especial durante Expoagro 2026 en Arequipa, donde los asistentes degustaron diversos platos elaborados a base de este alimento y disfrutaron de actividades artísticas y musicales para toda la familia.