Los problemas presentados durante la realización del Corso de la Amistad 2024 tendrán repercusiones en esta actividad que se realizará el próximo 15 de agosto, donde se pedirá el no uso de animales además de la reducción de delegaciones participantes, así lo informó la regidora Patricia Hidalgo, miembro de la comisión fiscalizadora de festejos por parte de los regidores.

“Una de las medidas que se ha tomado es que ya no va a haber recorrido en Miraflores, se va a obviar pasar por estrados de la Municipalidad de Miraflores, porque eso a veces demoraba el tiempo”, confirmó la concejal, esto tras reuniones sostenidas con la Comisión de Festejos presidida por Pedro Sanga, subgerente de Programas Alimentarios y Vaso de Leche.

Dijo que se solicitó un mayor control por parte de la organización para evitar el ingreso de delegaciones infiltradas, tal y como ocurrió en el 2024 y que provocó la dilatación de la duración del recorrido, “se ha hecho la recomendación de que debe haber un pleno control y seguridad para que eso no vuelva a suceder”, puntualizó.

Tras el anuncio hecho durante la presentación del Programa General de Festejos por el 485° Aniversario de la ciudad, se conoció que para este año el recorrido del corso se recortará a un recorrido de poco más de 2 kilómetros, cuyo inicio será en la avenida Mariscal Castilla, culminando en la avenida Independencia.

SIN ANIMALES

Uno de los hechos que generó cuestionamiento en el 2024 fue la caída que sufrió un caballo en su paso por el estrado principal. Esto, motivo que para el presente año se restringa el uso de estos animales durante el corso, así lo mencionó Patricia Hidalgo.

“Hemos recomendado que no, que no se debe de utilizar (animales), en todo caso debe tener una previa evaluación, porque por ejemplo si son de caballos de paso a veces quisieran participar, pero va a haber una evaluación para que no se tengan las dificultades que se tuvieron el año pasado”, explicó.

En el caso de la serenata, la concejal descartó la idea de que para este año se cobre una entrada, tal y como ocurrió en el 2024 donde se hizo un pago para ingresar a la zona VIP de la actividad.