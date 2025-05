La Gerencia Regional de Educación de Arequipa ha dispuesto retrasar el ingreso a clases entre 15 y 30 minutos en respuesta a las bajas temperaturas que afectan a las zonas altas de la región como Condesuyos, Castilla, La Unión y Caylloma, donde se reportan heladas. De las 150 instituciones de Castilla, aproximadamente el 10% se verá afectado, y lo mismo ocurre en La Unión, con 200 escuelas en total.

Cecilia Jarita, gerente regional de Educación, indicó que la medida tiene como objetivo proteger la salud de los estudiantes ante las condiciones climáticas extremas.

“Esta disposición es para garantizar que los niños estén resguardados en las primeras horas del día, cuando las heladas son más intensas”, destacó, agregando que la decisión de retrasar el horario dependerá de cada director de colegio, quienes deberán coordinar con los padres de familia.

En cuanto al uso del uniforme escolar, la gerente aclaró que no será obligatorio durante el periodo de heladas. “Lo más importante es que los estudiantes se mantengan abrigados, no habrá sanciones por no usar el uniforme completo”, dijo Jarita.