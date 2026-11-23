Arequipa registrará este lunes 23 de noviembre dos condiciones meteorológicas: el incremento de las temperaturas durante el día y la ocurrencia de lluvias de moderada a extrema intensidad en las zonas altas de la región. Ambos fenómenos estarán acompañados de fuertes vientos y podrían afectar a diferentes provincias.

Según los avisos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en la costa sur se esperan temperaturas máximas de entre 24 °C y 32 °C, mientras que en la sierra sur los valores oscilarán entre 14 °C y 30 °C. La escasa nubosidad prevista hacia el mediodía favorecerá una mayor radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas cercanas a los 40 kilómetros por hora.

El incremento de la temperatura, considerado de nivel rojo, comprende distritos de las provincias de Arequipa, Caravelí, Camaná, Islay, La Unión, Castilla, Caylloma y Condesuyos. Entre las localidades comprendidas figuran Acarí, Atico, Chala, Camaná, Mollendo, Cocachacra, Aplao, Majes, Chivay, Chuquibamba y varios distritos de la ciudad de Arequipa, como Cayma, Cerro Colorado, Socabaya, Tiabaya y Yura.

A estas condiciones se sumarán las precipitaciones pluviales previstas en las zonas altas. El Senamhi advierte que las lluvias serán de moderada a extrema intensidad y estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

También se prevé la caída de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades que superan los 3.900 metros. Para la sierra sur se estiman acumulados de lluvia cercanos a los 20 milímetros por día.

En Arequipa, el aviso por precipitaciones comprende principalmente a la provincia de La Unión, donde podrían verse afectados los distritos de Puyca, Huaynacotas, Otahehuasi, Charcana y Pampamarca.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población evitar la exposición prolongada al sol, protegerse de la radiación ultravioleta y mantenerse informada sobre los cambios del tiempo. Asimismo, piden implementar precauciones al realizar actividades al aire libre, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias, granizadas y nevadas.