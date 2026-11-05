A pocas semanas de concluir la gestión 2023-2026, la presidenta del Consejo Regional de Arequipa, Norma Ortega, informó que el local donde actualmente despachan los consejeros regionales no solo resulta insuficiente por su reducido tamaño, sino que además presenta rajaduras que aparecieron tras la construcción de una edificación contigua.

“Hemos manifestado esa preocupación por escrito al Ministerio de Cultura, al Gobierno Regional, para que vengan a realizar las inspecciones correspondientes”, señaló esta mañana Ortega al referirse al estado de las instalaciones del Consejo Regional.

Local del Consejo Regional de Arequipa presenta fisuras en su infraestructura (Foto:Álvaro Figueroa/@photo.gec)

La legisladora indicó que dejará encaminados los trámites administrativos necesarios para que la próxima gestión evalúe si corresponde ejecutar alguna intervención en el inmueble. Estas rajaduras pueden observarse tanto en el piso como en las paredes del primer nivel, especialmente en la sala de sesiones, donde se desarrollan las reuniones del pleno regional.

Durante la construcción del edificio adyacente también se registraron inconvenientes por la caída de partículas desde el techo del local institucional, situación que generó preocupación entre los trabajadores y consejeros.

Local del Consejo Regional de Arequipa presenta fisuras en su infraestructura (Foto:Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Respecto al espacio disponible, Ortega explicó que este se verá aún más limitado debido a que, desde el próximo año, el Consejo Regional estará integrado por 16 legisladores, dos más que en la actual gestión. Ante este escenario, una de las alternativas será redistribuir los ambientes y dividir algunas oficinas, una decisión que deberá ser evaluada por el Ejecutivo regional.

“Lo que tendría que hacer el siguiente consejo es, así como lo hemos hecho muchos consejeros durante buen tiempo, es compartir oficina. Yo he compartido oficina 3 años, desde el 2023 hasta el 2025, antes de asumir la presidencia”, señaló al respecto.