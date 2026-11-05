Lima Airport Partners (LAP), empresa operadora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, advirtió este jueves 5 de noviembre sobre los riesgos que podría enfrentar la infraestructura aeroportuaria ante un eventual incremento del caudal del río Rímac, asociado al fenómeno El Niño y la próxima temporada de lluvias.

Mediante un comunicado, la concesionaria alertó sobre presuntas deficiencias en los trabajos de limpieza y descolmatación ejecutados por el Gobierno Regional del Callao en determinados sectores del río. Según la empresa, parte del material removido permanece acumulado en los márgenes y extendido sobre el lecho del cauce.

LAP sostuvo que estos materiales deberían haber sido retirados y trasladados a una zona autorizada, pues su permanencia podría dificultar el flujo del agua y elevar el riesgo de desbordes durante un periodo de lluvias intensas.

Avenida Néstor Gambetta y accesos al aeropuerto podrían inundarse

De acuerdo con la advertencia de Lima Airport Partners, un incremento significativo del caudal del río Rímac podría provocar inundaciones en la avenida Néstor Gambetta, una de las vías de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La concesionaria señaló que también podrían producirse filtraciones que comprometerían las principales vías de ingreso y salida del terminal aéreo, lo que representaría un riesgo para la accesibilidad de las instalaciones.

Estos escenarios corresponden a posibles afectaciones advertidas por el operador aeroportuario. El comunicado no reporta que se hayan producido inundaciones en las instalaciones del aeropuerto como consecuencia de esta situación.

Segunda pista de aterrizaje y sistemas eléctricos también estarían en riesgo

LAP advirtió que el posible incremento del nivel de las aguas subterráneas podría afectar determinados sectores de la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La empresa también identificó riesgos para los sistemas eléctricos y de comunicaciones necesarios para el funcionamiento de las operaciones aeroportuarias.

En ese sentido, la concesionaria consideró necesario adoptar medidas preventivas que permitan reducir la exposición de las instalaciones a posibles inundaciones y filtraciones durante la temporada de lluvias.

LAP pide retirar materiales acumulados en el cauce del río Rímac

Ante este escenario, Lima Airport Partners exhortó a las autoridades competentes a garantizar el retiro y la disposición adecuada de los materiales acumulados en el río Rímac como consecuencia de las labores de descolmatación.

La empresa señaló que estas acciones son necesarias para reducir los riesgos de desbordes y proteger tanto la infraestructura aeroportuaria como sus principales accesos.

El pronunciamiento identifica al Gobierno Regional del Callao como responsable de los trabajos cuestionados. Sin embargo, el documento no incluye una respuesta de esa entidad sobre las observaciones formuladas por LAP.

Aeropuerto Jorge Chávez implementa medidas preventivas ante posibles lluvias

Lima Airport Partners informó que viene ejecutando medidas de prevención para enfrentar posibles afectaciones relacionadas con el aumento de las precipitaciones y los niveles de agua.

Entre las acciones anunciadas se encuentran el monitoreo de las aguas subterráneas, el mantenimiento de los sistemas de drenaje y el uso de equipos de bombeo en las instalaciones aeroportuarias.

Según la concesionaria, estas intervenciones buscan preservar la seguridad de los pasajeros, garantizar la continuidad de las operaciones y proteger un servicio esencial para la conectividad del país.

La advertencia fue emitida en el Callao el 5 de noviembre de 2026, como parte de las acciones preventivas del operador frente a los posibles efectos de la próxima temporada de lluvias.