Un accidente de tránsito en Chorrillos estuvo cerca de terminar en tragedia luego de que un camión volquete perdiera el control y terminara volcado sobre un automóvil en el que viajaban un padre de familia y su menor hija. El hecho ocurrió en la calle Pampas, ubicada en la tercera etapa de San Genaro de Villa.

La unidad pesada transportaba tierra y piedras cuando comenzó a retroceder sin control por una vía empinada. Durante su recorrido, impactó contra un poste de alumbrado público y terminó cayendo de costado sobre el vehículo particular, de color rojo.

Pese a la magnitud del impacto y los graves daños ocasionados al automóvil, ambos ocupantes lograron salir con vida y sin lesiones de gravedad, según informaron América Noticias y RPP.

Cámaras de seguridad captaron el momento del accidente

Las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona registraron el momento en que el volquete retrocedió por la pendiente y puso en peligro a conductores y peatones que circulaban por la calle Pampas.

En las imágenes se observa cómo el conductor de un mototaxi realizó una maniobra para evitar ser alcanzado por la unidad pesada. El conductor del automóvil rojo también intentó retroceder, pero no consiguió escapar de la trayectoria del camión.

Durante el accidente, una mujer que caminaba acompañada de un menor logró apartarse de la zona de peligro antes de que el vehículo pesado impactara contra las estructuras de la vía.

Segundos después, el volquete terminó volcado sobre el automóvil y su cargamento cayó sobre la carrocería, que quedó prácticamente destruida.

Padre e hija salen con vida de vehículo aplastado

Dentro del automóvil se encontraban un padre de familia y su hija de ocho años, quienes fueron sorprendidos por la caída del camión mientras transitaban por la zona de San Genaro.

De acuerdo con el reporte de RPP, ambos lograron salir del vehículo después del impacto. Los vecinos se acercaron para auxiliarlos al advertir la magnitud del accidente.

La madre de la menor manifestó su preocupación por lo ocurrido y solicitó que el propietario del volquete asuma los gastos correspondientes a los daños ocasionados al automóvil familiar.

El vehículo particular quedó inutilizado debido al peso del camión y la carga de desmonte que cayó sobre su estructura.

Policía investiga las causas del vuelco en San Genaro

Según informó América Noticias, el conductor del volquete fue intervenido y trasladado a la comisaría de San Genaro para las diligencias correspondientes.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron la pérdida de control de la unidad pesada y establecer si existió una falla mecánica o alguna responsabilidad durante la maniobra realizada en la pendiente.

Tras el accidente, se realizaron trabajos para retirar los vehículos siniestrados y recuperar el tránsito en la zona. El impacto también ocasionó daños en infraestructura cercana, incluido un poste de alumbrado público.

Vecinos de Chorrillos exigen restricciones para vehículos pesados

El accidente generó preocupación entre los residentes de San Genaro de Villa, quienes denunciaron la circulación frecuente de camiones y volquetes por calles estrechas y con pendientes pronunciadas.

Los vecinos advirtieron que el tránsito de unidades cargadas con desmonte representa un riesgo para peatones, escolares, mototaxistas y conductores de vehículos particulares.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de la Municipalidad de Chorrillos para reforzar la fiscalización y evaluar restricciones u horarios para la circulación de vehículos de carga pesada, especialmente durante los periodos de mayor tránsito peatonal.

Los residentes también pidieron medidas preventivas que permitan reducir el riesgo de nuevos accidentes en las vías de San Genaro.