Al menos 65 puntos de inundación reportó la Municipalidad Metropolitana de Lima en diferentes distritos de Lima sur, donde las persistentes lloviznas registradas entre la tarde del miércoles 4 y la madrugada de este jueves 5 de noviembre provocaron acumulación de agua en calles, avenidas y viviendas.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la estación meteorológica de Villa María del Triunfo registró 10.4 milímetros de precipitación, equivalentes a 10.4 litros de agua por metro cuadrado, entre las 4:00 p.m. del miércoles y las 6:00 a.m. del jueves.

Las precipitaciones ocasionaron problemas de transitabilidad en distintos sectores de la capital, principalmente en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, donde se desplegaron equipos para retirar el agua acumulada.

Municipalidad de Lima despliega cisternas e hidrojets en zonas inundadas

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que la comuna metropolitana desplegó siete unidades entre cisternas e hidrojets para atender los puntos críticos afectados por las precipitaciones.

Entre las zonas intervenidas figuran el bypass Pachacútec, en Villa María del Triunfo, y la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores, donde la acumulación de agua dificultó el tránsito de vehículos y peatones.

Las intervenciones buscan reducir los aniegos y recuperar la transitabilidad en las vías afectadas por las lloviznas.

Viviendas inundadas en Villa El Salvador tras intensas lloviznas

Uno de los sectores afectados fue el sector 1 de Villa El Salvador, especialmente las zonas correspondientes a los grupos 1 y 6, donde varias viviendas registraron el ingreso de agua durante la madrugada.

Según informó TV Perú, los vecinos continuaban realizando labores de limpieza, utilizando escobas y otros implementos para retirar el agua acumulada en el interior de sus domicilios.

Intensas lloviznas en Lima Sur provocan aniegos en Villa María del Triunfo y colapso de desagüe en Villa El Salvador. Foto: César.Grados @Photo.gec

El reporte televisivo también mostró marcas de humedad en las paredes de algunas viviendas, que evidenciaban el nivel alcanzado por el agua durante la emergencia.

En la zona se observó la intervención de camiones de succión del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), que realizaron trabajos durante la madrugada para evacuar el agua acumulada.

Estas labores contaron con el apoyo de maquinaria municipal. Los vehículos se turnaban para retirar el agua de las zonas inundadas mientras los residentes continuaban limpiando sus viviendas.

Colegio Juan Pablo II suspende clases presenciales por inundación

La emergencia también alcanzó a la institución educativa Juan Pablo II, ubicada en Villa El Salvador, que atiende a estudiantes de los niveles inicial y primaria.

De acuerdo con TV Perú, el colegio suspendió las clases presenciales debido a la acumulación de agua en sus instalaciones y dispuso el desarrollo de actividades educativas mediante la modalidad virtual.

La medida busca garantizar la continuidad del servicio educativo sin exponer a los estudiantes y al personal docente a las condiciones generadas por las inundaciones.

Senamhi reportó 10.4 milímetros de lluvia en Villa María del Triunfo

El Senamhi informó que su estación meteorológica de Villa María del Triunfo acumuló 10.4 milímetros de precipitación entre las 16:00 horas del miércoles 4 y las 06:00 horas del jueves 5 de noviembre.

El registro equivale a 10.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie y corresponde al periodo de observación señalado por la entidad meteorológica.

Estas precipitaciones se produjeron en el marco del aviso meteorológico que advertía sobre lluvias en la costa centro y sur del país.

La persistencia de las lloviznas generó aniegos en diversos sectores de Lima sur, donde continuaban los trabajos de drenaje y limpieza de las zonas afectadas durante las primeras horas del jueves.