El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que 609.586 personas se encuentran en zonas de riesgo muy alto de inundación en Lima Metropolitana y el Callao, ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño.

La información corresponde al Estudio de Escenario de Riesgo por Inundaciones en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao en el marco del Fenómeno El Niño 2026-2027.

La evaluación abarcó 50 distritos y determinó que 225.527 viviendas se encuentran en riesgo muy alto. Además, identificó 21 pasos a desnivel con antecedentes de aniegos y 49 puentes clasificados en riesgo muy alto, condiciones que podrían comprometer la movilidad durante una emergencia.

¿Qué distritos de Lima tienen más población en riesgo de inundación?

Según el Cenepred, los ocho distritos con mayor población en riesgo muy alto concentran a cientos de miles de habitantes que podrían verse afectados por el ingreso de agua a sus viviendas o por el desborde de los ríos.

San Juan de Lurigancho encabeza la relación con 115.756 personas, equivalente a aproximadamente el 19 % de la población total identificada en riesgo muy alto dentro del ámbito evaluado.

La entidad también señaló que existen manzanas censales clasificadas con riesgo muy alto en 47 de los 50 distritos analizados.

Fuente: Cenepred, estudio presentado en noviembre de 2026.

¿Qué bypasses y túneles podrían inundarse en Lima?

Uno de los principales hallazgos del Cenepred corresponde a los pasos a desnivel de Lima Metropolitana y el Callao. La evaluación actualizada comprende 34 infraestructuras, de las cuales 21 registran antecedentes de aniegos, equivalentes al 61,8 %.

Entre los puntos identificados figuran los ubicados en las avenidas Javier Prado, Arequipa, Brasil, 28 de Julio y México, además de la Vía Expresa Línea Amarilla y el acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El estudio señala que la acumulación de agua puede verse favorecida por la presencia de depresiones topográficas, superficies urbanas impermeabilizadas y la ausencia de un sistema de drenaje pluvial suficiente.

Estas condiciones podrían generar interrupciones del tránsito y dificultades para la circulación de vehículos de emergencia durante precipitaciones de mayor intensidad.

Cenepred identifica 49 puentes en riesgo muy alto ante crecida de ríos

La evaluación también comprendió 80 puentes peatonales y vehiculares ubicados principalmente en las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín.

De ese total, 49 puentes, equivalentes al 61,3 %, presentan vulnerabilidad alta o muy alta y están clasificados en riesgo muy alto, mientras que los 31 restantes se encuentran en riesgo alto.

El puente Caracol, sobre el río Rímac, fue identificado como la única infraestructura del estudio con vulnerabilidad muy alta.

Por su parte, el río Chillón presenta una situación especialmente delicada: 15 de los 17 puentes evaluados en esta cuenca se encuentran en riesgo muy alto. En el caso del río Rímac, son 24 las estructuras clasificadas en ese nivel.

Para determinar estas condiciones, el Cenepred consideró la antigüedad de las estructuras, la altura de los puentes, sus cimentaciones, las obras de protección y los antecedentes de inundación.

Más de 1,1 millones de personas en zonas de riesgo alto y muy alto

El informe también advierte que, al sumar la población ubicada en zonas de riesgo alto y muy alto, la cifra alcanza las 1.130.435 personas en Lima Metropolitana y el Callao.

A esta exposición se añaden 68 establecimientos de salud y 379 instituciones educativas ubicados en áreas consideradas vulnerables.

En San Juan de Lurigancho, el distrito con más habitantes en riesgo muy alto, se identificaron además 51 instituciones educativas y seis establecimientos de salud dentro de esa clasificación.

Los resultados permitirán a las autoridades priorizar medidas de prevención en sectores donde una eventual inundación podría comprometer viviendas, servicios públicos e infraestructura vial.

¿Qué medidas recomienda Cenepred ante las lluvias intensas?

El Cenepred recomendó a los gobiernos regionales y locales priorizar los trabajos de limpieza y descolmatación de cauces, así como el mantenimiento de canales, sumideros y sistemas de drenaje.

También planteó la instalación de equipos de bombeo en pasos a desnivel con antecedentes de aniegos y acciones de reducción de vulnerabilidad en los puentes, especialmente en el puente Caracol y las estructuras ubicadas sobre el río Chillón.

El organismo recordó que la población puede consultar los niveles de riesgo de las zonas donde vive, trabaja o estudia mediante el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID).

El estudio constituye una herramienta para la prevención y planificación. La clasificación de riesgo no significa que todas las viviendas, puentes o vías identificadas vayan a inundarse, sino que presentan condiciones de exposición o vulnerabilidad ante determinados escenarios de lluvias intensas.