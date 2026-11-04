Las intensas y persistentes lloviznas registradas en Lima durante la noche del martes 3 y la madrugada del miércoles 4 de noviembre provocaron aniegos en distintos distritos del sur de la capital. Uno de los puntos más afectados fue el paso a desnivel de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, donde la acumulación de agua obligó a restringir la circulación vehicular.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó un acumulado de hasta 6,3 milímetros de precipitación, equivalentes a 6,3 litros de agua por metro cuadrado, entre las 7:00 p. m. del martes y las 9:00 a. m. del miércoles en su estación de Villa María del Triunfo.

La cantidad de agua registrada resulta inusual para esta zona de Lima, donde predominan las precipitaciones ligeras conocidas como garúas. Las lluvias también ocasionaron problemas en Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores, además de complicaciones para el tránsito.

Baipás de Pachacútec quedó inundado por intensas lloviznas

El baipás Nueva Esperanza, ubicado en el cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre, en Villa María del Triunfo, amaneció con una importante acumulación de agua que impidió el tránsito normal de los vehículos.

La situación obligó a cerrar temporalmente el acceso al paso a desnivel y desviar a los conductores hacia las vías auxiliares de la avenida 26 de Noviembre.

Personal municipal acudió al lugar con equipos de bombeo y camiones cisterna para retirar el agua acumulada y recuperar la transitabilidad de esta importante conexión vial del sur de Lima.

Según informó RPP, el baipás volvió a presentar aniegos después de aproximadamente diez horas de lloviznas continuas.

Municipalidad de Lima despliega seis cisternas para drenar el agua

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que su Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) mantiene el monitoreo de las precipitaciones y coordina las labores de atención en Villa María del Triunfo.

A través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), se desplegaron seis camiones cisterna con una capacidad conjunta de 42.000 galones para realizar trabajos de succión y drenaje.

Estas labores buscan retirar el agua que permanece acumulada en el paso subterráneo de Pachacútec y permitir la reapertura de la vía en condiciones seguras.

El municipio señaló que el personal operativo continuará con las acciones necesarias para atender la emergencia y facilitar el desplazamiento de los vehículos.

Villa El Salvador registra viviendas inundadas por colapso de desagües

En Villa El Salvador, las precipitaciones también provocaron complicaciones en diferentes sectores residenciales. Vecinos denunciaron que el colapso del sistema de alcantarillado ocasionó el ingreso de aguas residuales a algunas viviendas.

Ante esta situación, personal de Sedapal acudió a las zonas afectadas para realizar trabajos de limpieza y atender la emergencia en la red de alcantarillado.

Según los reportes difundidos, los problemas comenzaron alrededor de las 2:00 a. m., luego de producirse una obstrucción y el colapso de un colector de desagüe.

Senamhi reporta lluvias de hasta 6,3 milímetros y fuertes vientos

El Senamhi informó que la estación de Villa María del Triunfo registró inicialmente 5,4 milímetros de precipitación durante la noche y madrugada. Posteriormente, el acumulado llegó a 6,3 milímetros al ampliarse el periodo de medición hasta las 9:00 a. m.

El organismo meteorológico también reportó vientos con velocidades de hasta 34 kilómetros por hora, mientras que los pronósticos contemplaban ráfagas cercanas a los 35 km/h.

Las condiciones favorecieron la presencia de nubosidad, niebla, neblina y lloviznas en diferentes sectores de Lima Metropolitana, principalmente en los distritos del sur y las zonas cercanas al litoral.

¿Hasta cuándo continuarán las lloviznas en Lima?

El Senamhi mantiene una alerta naranja por el incremento de la velocidad del viento en diversas regiones de la costa peruana, incluida Lima y Callao.

El aviso meteorológico contempla condiciones favorables para la presencia de lloviznas dispersas durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

Según la información difundida por el organismo, la alerta se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. de este miércoles 4 de noviembre.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones al transitar por pistas mojadas y evitar ingresar con vehículos a zonas inundadas, especialmente en pasos a desnivel y sectores con drenaje insuficiente.

Fenómeno de El Niño y las precipitaciones en la costa peruana

Las lluvias ocurren en un contexto de calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, asociado al fenómeno de El Niño, que puede alterar las condiciones atmosféricas y favorecer precipitaciones intensas en determinadas regiones del Perú y Ecuador.

Según el reporte de la agencia EFE, el episodio actual presenta anomalías de temperatura superficial del mar de hasta cinco grados Celsius por encima del promedio histórico, una condición descrita como extraordinaria.

No obstante, la relación directa entre este episodio de El Niño y las lloviznas registradas en Lima requiere una atribución meteorológica específica. El Senamhi también ha identificado condiciones de viento y nubosidad costera favorables para las precipitaciones de esta jornada.