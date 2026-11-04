El Hospital Santa Rosa realiza durante todo noviembre una campaña gratuita de mamografías dirigida a mujeres de 40 a 69 años, con el objetivo de promover la detección temprana del cáncer de mama y facilitar el acceso a exámenes preventivos.

La iniciativa está abierta a mujeres de todo el Perú, independientemente del tipo de seguro de salud con el que cuenten. Además, las interesadas no necesitan presentar una orden médica ni una referencia para solicitar su atención.

Según informó la institución, las participantes deberán acercarse a la recepción del Servicio de Rayos X del hospital, ubicado en el distrito limeño de Pueblo Libre, donde podrán solicitar la orden de tamizaje correspondiente.

¿Cómo acceder a las mamografías gratuitas del Hospital Santa Rosa?

Para participar, las mujeres deben tener entre 40 y 69 años y acudir al establecimiento de salud durante los horarios establecidos para la campaña.

La atención se realiza directamente en la recepción del área de Rayos X, donde el personal orienta a las interesadas sobre la solicitud de la orden de tamizaje y la programación del examen.

Costo del examen: Gratuito

Horario para solicitar la atención:

Lunes a viernes 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Sábados 8:00 a.m. – 12:30 p.m.

Lugar: Hospital Santa Rosa — Servicio de Rayos X. Avenida Bolívar, cuadra 8, Pueblo Libre, Lima. Central telefónica: (01) 615-820

Las mujeres no requieren una orden emitida previamente por otro establecimiento, pues pueden gestionar su solicitud directamente en el hospital.

¿Qué requisitos deben cumplir las mujeres para recibir el examen?

El Hospital Santa Rosa estableció tres condiciones principales para acceder a la campaña de noviembre:

Tener entre 40 y 69 años de edad.

Acudir a la recepción del Servicio de Rayos X para solicitar la orden de tamizaje.

Realizar el procedimiento de programación indicado por el personal del establecimiento.

No se exige contar con un seguro específico ni presentar una referencia médica previa. Las mujeres procedentes de otras regiones del país también pueden participar.

Hospital Santa Rosa utiliza mamógrafo con imágenes tridimensionales

El establecimiento cuenta con un mamógrafo equipado con tecnología de tomosíntesis, que permite obtener imágenes detalladas del tejido mamario desde diferentes ángulos y reconstruirlas para su evaluación.

Esta tecnología ayuda a identificar alteraciones que podrían requerir estudios complementarios y facilita el análisis de determinadas lesiones, especialmente cuando existen tejidos superpuestos en las imágenes convencionales.

La mamografía es una prueba de detección que puede identificar cambios en las mamas antes de que aparezcan síntomas. Sin embargo, un hallazgo sospechoso no equivale automáticamente a un diagnóstico de cáncer y requiere evaluación médica adicional.

¿Por qué es importante realizarse una mamografía?

El cáncer de mama puede desarrollarse sin causar molestias evidentes durante sus etapas iniciales. Por ello, los exámenes de detección permiten identificar alteraciones que necesitan ser evaluadas por profesionales de salud.

La mamografía utiliza rayos X de baja dosis para obtener imágenes del tejido mamario. Su finalidad es detectar posibles lesiones antes de que sean identificables mediante una evaluación física.

La frecuencia y la necesidad del examen deben considerar la edad, los antecedentes familiares, los factores de riesgo y las recomendaciones médicas aplicables a cada paciente.

Además, si una mujer presenta un bulto, secreción anormal por el pezón, cambios en la piel de la mama u otros síntomas, debe solicitar evaluación médica sin esperar a participar en una campaña de tamizaje.

Con esta iniciativa, el Hospital Santa Rosa busca ampliar el acceso a evaluaciones preventivas y facilitar que más mujeres puedan realizarse una mamografía durante noviembre, sin que el tipo de seguro de salud constituya una barrera para solicitar el servicio.