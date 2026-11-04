La Contraloría General de la República advirtió una serie de deficiencias en el servicio de emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), entre ellas el hacinamiento de pacientes oncológicos, la falta de médicos especialistas y la carencia de 43 dispositivos médicos necesarios para realizar diversos procedimientos.

Los hallazgos figuran en el Informe de Visita de Control N.º 023-2026-OCI/3757-SCC, que evaluó las condiciones de atención entre el 1 y el 12 de octubre de 2026. Según el órgano de control, estas situaciones ponen en riesgo la calidad y oportunidad de los servicios destinados a adultos, niños y adolescentes con cáncer que llegan en estado crítico.

La inspección constató que algunos pacientes eran atendidos en sillas de ruedas ubicadas en los pasadizos y en camillas temporales instaladas cerca de los servicios de radioterapia y radiodiagnóstico, lo que dificultaba la circulación dentro del establecimiento.

Pacientes con cáncer son atendidos en pasadizos por falta de espacio

La comisión de control identificó que la saturación del área de emergencia está relacionada con el incremento de la demanda asistencial y la insuficiencia de camas disponibles en los departamentos de medicina oncológica y cirugía.

Esta situación provoca que algunos pacientes permanezcan en emergencia durante más tiempo del necesario, debido a las dificultades para trasladarlos hacia otras áreas de hospitalización.

La Contraloría advirtió que la concentración de personas en espacios reducidos puede incrementar el riesgo de contaminación cruzada e infecciones intrahospitalarias, especialmente en pacientes oncológicos con el sistema inmunológico debilitado.

Además, la presencia de camillas y sillas de ruedas en los pasillos puede obstaculizar el tránsito del personal sanitario y dificultar el desplazamiento de pacientes ante una eventual emergencia.

Atenciones de emergencia en el INEN aumentaron 47,5% en ocho meses

Uno de los principales indicadores identificados por la Contraloría es el incremento de pacientes atendidos en el servicio de emergencia durante 2026.

Según los registros del INEN, las atenciones pasaron de 2.466 en enero a 3.637 en agosto, lo que representa un aumento de 1.171 atenciones mensuales, equivalente al 47,5%.

Pese al aumento de la demanda, el servicio no recibió una mayor dotación de médicos especialistas durante el periodo evaluado. Por el contrario, la Contraloría identificó la salida de tres profesionales, lo que incrementó las dificultades para cubrir los turnos de atención.

Contraloría detecta falta de 43 dispositivos médicos para procedimientos

La inspección también identificó que el servicio de emergencia no contaba con 43 dispositivos médicos requeridos para realizar procedimientos mínimamente invasivos.

Entre las intervenciones afectadas figuran las nefrostomías, utilizadas para drenar la orina desde el riñón; los drenajes biliares y otros procedimientos percutáneos que requieren materiales especializados.

De acuerdo con la Contraloría, ante la falta de estos dispositivos, pacientes y familiares deben conseguirlos por cuenta propia, a pesar de contar con cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS).

Esta situación fue señalada por los auditores como un riesgo para la atención oportuna de personas que requieren procedimientos médicos especializados.

Manejo de residuos biocontaminados también presenta deficiencias

El órgano de control observó que el personal de limpieza trasladaba manualmente bolsas con residuos sólidos biocontaminados desde las áreas de almacenamiento primario hasta los puntos de acopio intermedio.

Según el informe, estos residuos eran transportados por pasadizos donde permanecían pacientes y trabajadores de salud, sin utilizar coches de transporte ni recipientes con ruedas, como establece la normativa sanitaria.

La Contraloría advirtió que esta práctica puede generar riesgos de contaminación cruzada y exposición a materiales potencialmente infecciosos.

La observación resulta especialmente relevante en un establecimiento especializado en pacientes con cáncer, debido a que algunos tratamientos pueden debilitar las defensas del organismo.

INEN utiliza guías clínicas con más de diez años de antigüedad

Otra deficiencia identificada corresponde a la utilización de guías de práctica clínica aprobadas hace más de diez años, sin que hayan sido actualizadas dentro de los plazos establecidos.

Estos documentos orientan las decisiones del personal sanitario sobre diagnósticos, tratamientos y procedimientos médicos.

La Contraloría recordó que la normativa aplicable contempla actualizaciones periódicas, al menos cada tres años, sin exceder los cinco años, según los criterios establecidos.

La falta de actualización constituye un riesgo para la estandarización de la atención médica y fue incluida entre las situaciones adversas comunicadas a la institución.

Jefe del INEN reconoce atención de pacientes en sillas y anuncia medidas

Tras conocerse el informe, el jefe institucional del INEN, Wilder Genaro Calmet Berrocal, reconoció en declaraciones a RPP, el 3 de noviembre, que algunos pacientes son atendidos en sillas de ruedas y camillas debido al incremento de la demanda.

“Son unos días puntuales, eso no ocurre siempre, pero son fechas puntuales”, señaló el funcionario.

Calmet precisó que el servicio de emergencia dispone de 22 camas y recibe actualmente un promedio de 120 pacientes diarios. También afirmó que la institución procura brindar atención a todas las personas que acuden al establecimiento.

Respecto a la falta de especialistas, indicó que se habían adoptado medidas correctivas y que, según su información, durante octubre se había publicado una convocatoria para incorporar a cuatro profesionales. No obstante, reconoció las dificultades para cubrir estas plazas.

Contraloría solicita adoptar medidas correctivas

Los resultados de la visita de control fueron comunicados al titular del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para que adopte las acciones correspondientes frente a las deficiencias identificadas.

Las observaciones abarcan cinco aspectos: hacinamiento, insuficiencia de médicos especialistas, falta de dispositivos médicos, manejo inadecuado de residuos biocontaminados y desactualización de guías clínicas.

El informe constituye una advertencia de control sobre riesgos en la prestación del servicio. No establece por sí mismo que se hayan producido infecciones, fallecimientos u otros daños directamente atribuibles a estas deficiencias.

La atención de las observaciones dependerá de las medidas administrativas, asistenciales y sanitarias que implemente el INEN y del seguimiento correspondiente por parte de las autoridades competentes.