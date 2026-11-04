Un concierto realizado el último domingo 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos, en las instalaciones del cementerio de Belaunde, en el distrito de Comas, terminó en una batalla campal. El enfrentamiento ocurrió durante una celebración en la que se registró un elevado consumo de bebidas alcohólicas, según informó América Noticias.

La actividad congregó a numerosas personas que participaron en el evento musical organizado dentro del camposanto. Sin embargo, conforme avanzaron las horas, se produjeron discusiones y agresiones físicas que superaron la capacidad de respuesta del personal de seguridad privada contratado para la ocasión.

El desorden dejó daños materiales en las instalaciones temporales habilitadas para la celebración, incluidos puestos comerciales destinados a la venta de alimentos y bebidas.

Pelea campal en cementerio de Comas desbordó a personal de seguridad

Según detalló América Noticias, durante el concierto se comercializaron grandes cantidades de cerveza en el interior del cementerio de Belaunde, donde se habían instalado estructuras para atender a los asistentes.

La situación se tornó violenta cuando se registraron enfrentamientos entre grupos de personas. Los agentes de seguridad privada intentaron controlar la gresca, pero fueron rebasados por la cantidad de involucrados.

Las agresiones se extendieron por diferentes sectores del recinto, lo que provocó que parte del público comenzara a retirarse del lugar ante el desorden.

Mototaxi se estrella contra puestos de comida durante enfrentamiento

Uno de los incidentes más notorios ocurrió cuando un mototaxista perdió el control de su vehículo mientras circulaba por la zona donde se desarrollaba la pelea.

La unidad terminó impactando contra los puestos de comida instalados para atender al público, ocasionando daños en las estructuras comerciales.

El choque incrementó la tensión entre los asistentes y comerciantes que permanecían en el lugar. Por el momento, no se han precisado las circunstancias exactas que provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad.

Tras los enfrentamientos, los participantes comenzaron a dispersarse y abandonar las instalaciones del cementerio.