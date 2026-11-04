El Ministerio Público inició una investigación “contra los que resulten responsables del presunto delito de homicidio culposo”, a raíz del accidente de tránsito registrado esta mañana en la carretera Panamericana Norte, a la altura de San Martín de Porres.

A través de un comunicado, la institución precisó que el caso estará a cargo del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Norte.

“El fiscal provincial José Castilla Cisneros se constituyó en el lugar del accidente, donde dirigió las pericias de criminalística y participó, junto con los médicos legistas, en el levantamiento de los cadáveres. Posteriormente, dispuso su traslado a la Morgue Central de Lima para los exámenes correspondientes”, señaló.

“Como parte de las investigaciones, el despacho fiscal ordenó a la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú de Lima Norte recabar los protocolos de necropsia, los resultados de dosaje etílico, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los peritajes de daños de los vehículos involucrados”, agregó.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación por el accidente de tránsito que dejó dos fallecidos en la Panamericana Norte, en San Martín de Porres. Se dispusieron pericias y diligencias para esclarecer las circunstancias de los hechos. 🗞️ https://t.co/Swr5uMCy2K https://t.co/jzUPDOiDkL — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 4, 2026

Vía de Evitamiento: Accidente de bus de Cruz del Sur y tráiler deja dos muertos y cierra vía hacia el norte

Un accidente de tránsito que involucró a un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur y un tráiler dejó dos personas fallecidas esta mañana. El siniestro se registró en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Porvenir, en el sentido de circulación hacia el norte, según confirmó en un comunicado la empresa Lima Expresa.

El accidente obligó a disponer el cierre total de la vía en el sector afectado, debido a que uno de los vehículos involucrados ocupa los tres carriles de circulación. La medida viene provocando una fuerte congestión vehicular.

Lima Expresa confirma dos fallecidos tras la colisión

Según el comunicado de Lima Expresa, su Centro de Control de Operaciones identificó el accidente a las 6:21 a. m., momento en el que se activaron los protocolos de atención de emergencias.

La concesionaria desplegó una brigada de bomberos, personal de auxilio vial y una ambulancia hasta el lugar de los hechos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

“A su llegada, los equipos de atención constataron el fallecimiento de dos personas como consecuencia de la colisión”, precisó Lima Expresa en su pronunciamiento del 4 de noviembre.

La empresa no detalló la identidad de las víctimas ni precisó si se encontraban a bordo del bus o del semirremolque.

Comunicado de Lima Expresa sobre el siniestro a la altura del puente Porvenir, ubicado en la Vía de Evitamiento, con sentido al norte. https://t.co/iuGJ3FDwfo — Lima Expresa (@LimaExpresa) November 4, 2026