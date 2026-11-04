El precio de 11 alimentos de la canasta básica familiar aumentó en comparación con los valores promedio registrados en noviembre de 2024.

Entre los productos con mayores variaciones figuran la zanahoria, el choclo y el frejol grano verde, de acuerdo con un reporte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Según las cifras de la institución, la zanahoria pasó de S/0.54 a S/2.27 por kilo, lo que representa un incremento superior al 300%. Por su parte, el choclo subió de S/2.26 a S/8.75 por kilo, con una variación de 287.2%.

El frejol grano verde también registró un aumento considerable: su precio llegó a S/7.75 por kilo, tras elevarse 237%. En tanto, las habas grano verde alcanzaron los S/2.43 por kilo, un incremento de 203%.

Otros productos que superaron el 150% de variación fueron el olluco, la vainita y la arveja verde. El primero pasó de S/1.78 a S/4.83 por kilo, mientras que la vainita subió de S/2.30 a S/6.20. Ambos registraron alzas de 171% y 169.6%, respectivamente.

La arveja verde llegó a S/8.63 por kilo en los mercados mayoristas, tras aumentar 151.6%. En los centros de abasto minoristas, su precio oscila entre S/12 y S/14 por kilo.