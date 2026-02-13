El Gobierno Regional de Arequipa hizo una ceremonia para anunciar el inicio de la reconstrucción del hospital Maritza Campos, pero la actividad incluyó la instalación de un estrado, banners, banda de música, baile y entrega de presentes a las autoridades, pese al discurso de austeridad que anunció el GRA, semanas atrás.

El gobernador regional, Rohel Sánchez, señaló desconocer el monto destinado a la logística del evento; sin embargo, dijo que continúan en un régimen de austeridad.

La reconstrucción del nosocomio tiene un plazo de 12 meses, sin embargo, según el cronograma acelerado, se proyecta terminar la obra en diciembre, es decir, en aproximadamente 10 meses, antes de que termine la gestión de Rohel Sánchez. La meta dependerá del cumplimiento del Consorcio Maritza Campos, encargado de ejecutar los trabajos. A ello se suma que aún no se ha firmado el contrato con la empresa supervisora, debido a que recientemente se adjudicó la buena pro.

El gerente general del Gobierno Regional explicó que el reinicio del proyecto implicó una serie de procesos que se extendieron durante los tres años de gestión, desde la etapa de diagnóstico, la elaboración del expediente técnico y la obtención del financiamiento.

El hospital contará con 29 consultorios externos, un centro quirúrgico con tres salas de operaciones, 98 camas de hospitalización y cinco tópicos de emergencia, entre otros ambientes. Actualmente, la obra registra un avance físico del 58 % y para terminar se presupuestó una inversión adicional de 162 millones de soles, financiados mediante endeudamiento interno.

Asimismo, el gobernador recordó que en la primera etapa de ejecución se detectó un perjuicio económico de 37 millones de soles, situación que marcó el retraso y la paralización del proyecto.

