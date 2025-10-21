El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) insiste en que el puente Arequipa–La Joya será entregado antes de fin de año, aunque la obra permanece paralizada desde hace más de 45 días y recién este viernes 17 de octubre se resolvió formalmente el contrato con el consorcio encargado.

El gerente regional de Infraestructura, Fabián Enríquez, informó que el GRA decidió resolver el contrato con el Consorcio La Joya II por incumplimientos contractuales y por la falta de voluntad de la empresa para concluir la obra. Según explicó, el contratista exigía 330 días adicionales para entregar el proyecto, pese a que, técnicamente, solo se requieren unos 60 días de trabajo.

El funcionario precisó que la resolución del contrato emitida por la empresa el pasado 5 de septiembre, (fecha desde que está paralizada) no tiene validez, pues se sustentó en un supuesto desbalance financiero por el no pago de un laudo arbitral de más de S/ 4 millones. Enríquez informó que ya notificó notarialmente al contratista y presentará su propio arbitraje para defender la decisión.

Con esta resolución, la entidad debe ahora elaborar el expediente del saldo de obra, que se aprobará en un máximo de siete días, según el funcionario. Recién después se convocará de manera directa a un nuevo ejecutor. En el mejor escenario, el GRA espera adjudicar el contrato a inicios de noviembre y retomar los trabajos hacia la segunda quincena del mes.

La Contraloría calcula que el saldo pendiente no debería superar los S/ 5 millones, aunque el GRA estima que podría llegar a S/ 8 millones.

VIDEO RECOMENDADO