El Puente Fierro, uno de los monumentos más emblemáticos de Arequipa, podría colapsar si continúa el abandono de su estructura y las intervenciones cerca de sus cimientos, según el arquitecto y exdecano del Colegio de Arquitectos de Arequipa, Juan Melgar. El especialista se pronunció luego de que la semana pasada se reportaran, a través de redes sociales, trabajos de remoción de tierra junto a los pilares del histórico puente.

Melgar señaló que la presencia de maquinaria pesada tan cerca de los cimientos representa un riesgo para una estructura declarada patrimonio cultural. “Mover tierra tan cerca de los cimientos es algo que no se debe permitir”, afirmó. Además, indicó que durante esos trabajos también se habría arrojado material hacia la faja marginal del río Chili, una zona protegida por la Ley de Recursos Hídricos.

FALTA DE MANTENIMIENTO

El arquitecto explicó que el principal problema del Puente Fierro es la falta de mantenimiento durante varios años. “El Puente Fierro es como un lego. Está formado por partes empernadas y, si estos se desarman, se quitan los pernos y además son golpeados, puede caer en un colapso absoluto”, sostuvo. Agregó que la estructura presenta oxidación, pérdida de pernos y maleza alrededor de sus pilares.

Cuestionó la actuación del Ministerio de Cultura al señalar que, pese a haber sido alertado sobre lo ocurrido, no realizó una inspección del monumento. “No fueron y no dieron ninguna respuesta positiva”, manifestó.