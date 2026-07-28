“Tenemos que tratar de normalizar las relaciones con México en el plazo más corto posible”, afirmó el designado ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, al anunciar uno de los principales objetivos de la política exterior del gobierno que encabezará Keiko Fujimori para el periodo 2026-2031.

El futuro canciller formuló estas declaraciones luego de participar en las reuniones que la presidenta electa sostuvo con delegaciones extranjeras en el Palacio de Torre Tagle, en la víspera de la ceremonia de transferencia de mando.

Espá destacó que México es un país con el que el Perú comparte importantes vínculos históricos y culturales, por lo que consideró necesario avanzar en la normalización de las relaciones diplomáticas.

Agenda internacional de Keiko Fujimori

El canciller designado confirmó que, tras asumir la Presidencia de la República este martes 28 de julio, Keiko Fujimori sostendrá reuniones bilaterales con los jefes de Estado y representantes de gobiernos extranjeros que asistirán a la ceremonia oficial.

Según explicó, estos encuentros estarán orientados a fortalecer la cooperación con distintos países en temas considerados prioritarios para la nueva administración.

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Seguridad y cooperación internacional

Durante sus declaraciones, Espá indicó que varias delegaciones extranjeras expresaron su disposición para apoyar al Perú en materia de seguridad ciudadana, desarrollo sostenible y prevención ante el fenómeno de El Niño.

“Estamos recibiendo ofrecimientos de apoyo concreto para poder dar resultados, porque la gente está buscando resultados. Ya basta de promesas y ofrecimientos vacíos; lo que queremos son resultados en la lucha contra la extorsión y la inseguridad ciudadana y también prepararnos para el fenómeno de El Niño”, manifestó.

Asimismo, resaltó el reconocimiento internacional de la diplomacia peruana y aseguró que la política exterior deberá responder a las principales necesidades del país.

“Al hacerme cargo de la Cancillería tengo la suerte de tener una Cancillería que tiene una política exterior reconocida a nivel internacional y también es conocida por su profesionalismo y su institucionalidad a nivel regional e internacional”, sostuvo.

Añadió que la política exterior del Perú debe contribuir a enfrentar los desafíos internos y generar beneficios concretos para la población.