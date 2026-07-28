La Misa y Te Deum inició este martes 28 de julio las actividades oficiales por el 205 aniversario de la Independencia del Perú. La ceremonia religiosa marca el inicio de la jornada protocolar que culminará con la juramentación de la presidenta electa, Keiko Fujimori, y su primer Mensaje a la Nación.

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¿A qué hora inició la Misa y Te Deum?

La celebración inició a las 8:00 a. m. en la Basílica Catedral de Lima. Al recinto asistieron las principales autoridades del país como parte de las actividades previstas por Fiestas Patrias.

La ceremonia está presidida por el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo Mattasoglio. También participarán obispos y miembros del clero durante el desarrollo del acto litúrgico.

¿Quiénes asisten a la ceremonia?

Entre los invitados figuran:

La presidenta electa, Keiko Fujimori

El presidente saliente, José María Balcázar,

El titular del Congreso, Miguel Torres

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello

Los ministros de Estado

Asimismo, acudirán altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, autoridades eclesiásticas y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el Perú.

A ellos se sumarán los jefes de Estado y delegaciones extranjeras que llegaron al país para la transmisión del mando presidencial. Entre los asistentes destaca el rey Felipe VI de España, quien arribó al Perú el lunes 27 de julio.

El Te Deum es un himno de acción de gracias que forma parte de las celebraciones oficiales por la Independencia del Perú. Cada 28 de julio esta ceremonia religiosa da inicio a la agenda protocolar de las Fiestas Patrias.

Tras concluir la celebración en la Catedral de Lima, las actividades continuarán con la sesión solemne y la ceremonia de transmisión del mando presidencial. En dicho acto, Keiko Fujimori recibirá la banda presidencial y ofrecerá su primer Mensaje a la Nación como jefa de Estado.