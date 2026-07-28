Muy graves la denuncia contra el excandidato presidencial y hoy “líder” de la izquierda y la oposición, Roberto Sánchez, quien ha sido sindicado con pelos y señales de ser un “mochasueldo” a través de la salida a la luz, de forma casual, de mensajes de una exasesora de su despacho parlamentario, quien narra a terceros la forma en que desde el 2021 el exlegislador y dueño de Juntos por el Perú se quedaba con parte de los haberes, una delictiva práctica que se hizo común en el quinquenio anterior.

La nota la ha difundido Cuarto Poder, y señala que todo salió a la luz luego de la detención de la expareja de una exasesora parlamentaria de Sánchez. Al momento de la intervención por el delito de narcotráfico, el teléfono de la mujer que acaba de ser candidata al Congreso por Juntos por el Perú, quedó en manos del Ministerio Público, que al revisar las conversaciones como parte de las investigaciones, detectó las conversaciones en que se mencionan los constantes y sistemáticos recortes de sueldo por parte del excandidato.

Estos robos de dinero a la empleada parlamentaria que jamás los denunció, según las fechas de los mensajes hallados en el teléfono de la exasesora, habrían sucedido mientras Sánchez se desempeñaba como ministro de Comercio Exterior y Turismo del golpista Pedro Castillo. No olvidemos que el excandidato presidencial y hoy “líder” de la izquierda opositora, manejó dicha entidad a su antojo y como si fuera su feudo, por lo que tiene investigaciones pendientes.

Ayer Sánchez, el que nadie sabe qué hace en el Congreso porque ya no es legislador ni ha sido contratado formalmente como trabajador, ha negado todo lo mostrado, mientras que legisladores de su partido han tratado de minimizar la grave denuncia. Es más, uno de los nuevos senadores de la izquierda ha culpado al “fujimorismo” y al medio que ha mostrado las evidencias surgidas en medio de una investigación del Ministerio Público por narcotráfico, de ser parte de un complot contra su jefe.

Es de esperarse que este caballero sea objeto de una oportuna y efectiva investigación por parte del Ministerio Público, porque acá estamos hablando de una vieja modalidad de robo en el Congreso que ni siquiera fue sancionada como se debía gracias al “compadrazgo” y a la política del “otorongo no come otorongo” que reinó hasta hace pocos días. ¿Qué dicen al respecto los legisladores liderados por Sánchez?, ¿qué dicen sus aliados Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont? ¿Todo bien?