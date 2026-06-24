Puente Umapalca eleva su costo a S/ 216 millones tras actualización del expediente técnico

El proyecto del puente Umapalca, una de las obras viales más esperadas para conectar el cono sur de Arequipa, incrementó a 216 millones de soles luego de la actualización de su expediente técnico, lo que representa un aumento superior a 9 millones de soles.

La actualización del documento fue remitida el pasado 17 de junio por la Municipalidad Provincial de Arequipa al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), luego que en la gestión del exalcalde Víctor Hugo Rivera no se consiguió el financiamiento para la construcción de la obra.

Según la municipalidad, el incremento responde a la actualización de los costos y del presupuesto de la obra, cuyo expediente técnico fue revisado para adecuarlo a los valores actuales del mercado.

De acuerdo al gerente de Desarrollo Urbano de la comuna provincial, Rousevel Jhofred Chávez Espinoza, el proyecto, denominado “Creación del Puente Conexión y Vías de Acceso entre la urbanización Esmeraldas, en José Luis Bustamante y Rivero, y la zona industrial de Umapalca, en Sabandía”, busca unir siete distritos del cono sur de la ciudad y reducir la congestión vehicular en esa zona.

A decir del funcionario, la iniciativa ya superó la etapa de admisibilidad dentro del Programa Nuestras Ciudades del MVCS y actualmente se encuentra en la evaluación de la calidad técnica. Posteriormente deberá aprobar las fases de calidad económica y consistencia para continuar con su trámite.

La Municipalidad Provincial de Arequipa espera que, con el expediente técnico actualizado y el nuevo presupuesto definido, el Ministerio de Vivienda otorgue la conformidad necesaria para avanzar hacia la ejecución de una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad vial en el sur de la ciudad.