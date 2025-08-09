El único puesto de salud del distrito de Pocsi, en la provincia de Arequipa, se encuentra en estado de deterioro y casi inhabitable, según denunció el alcalde distrital, Andrés Vilca Añari. Según narró, la situación es crítica: el establecimiento solo cuenta con dos enfermeras para atender a la población y no cuenta con médicos, ni especialistas para tratar enfermedades más complejas.

El burgomaestre recordó que, estas carencias fueron comunicadas con carácter de urgencia al gobernador y existe un expediente técnico en el Gobierno Regional de Arequipa para la construcción de un moderno centro de salud de primer nivel, pero el proyecto no puede ejecutarse por falta de presupuesto.

La nueva construcción, beneficiaría a los mil 200 habitantes de Pocsi y a los heridos, accidentados en la ruta Arequipa–Moquegua, Tacna y Puquina. “Si hay accidentes, podríamos atender, pero no con todo lo que se necesita, por eso se traslada a Characato que es el más cercano. No tenemos médicos, solo dos enfermeras”, lamentó.

El proyecto contempla la edificación de una infraestructura de tres pisos, equipada con instrumental médico nuevo, con una inversión superior a los S/ 10 millones. Vilca Añari exhortó al gobernador regional, Rohel Sánchez, a priorizar la obra.

La autoridad local también señaló que este no es el único proyecto paralizado. Entre las iniciativas pendientes figura la construcción de canales de riego para el sector agrícola, valorizados en S/ 7 millones.

