Más de mil hectáreas de cobertura de pasto natural dentro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca han sido devastadas por el incendio forestal desde el último jueves, cuando se inició en el kilómetro 84 de la carretera Arequipa-Puno, en el distrito de Yura.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmó que el incendio fue provocado por la quema de llantas en el kilómetro 84 de la vía Arequipa-Puno. El fuego se propagó rápidamente por la vegetación seca hasta alcanzar la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, ocasionando graves daños a la flora y fauna silvestre de esta área natural protegida.

El fuego se propagó rápidamente hasta alcanzar a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (Foto: Municipalidad de Yura)

TRABAJO PARA CONTROL DEL FUEGO

Las labores para liquidar la emergencia enfrentan una de sus mayores dificultades en la geografía del lugar. Los focos activos se encuentran en las faldas del cerro Nocarani, donde no existe acceso para vehículos, por lo que brigadistas y rescatistas deben caminar aproximadamente una hora y media para llegar a los puntos donde aún persisten las llamas.

Desde el inicio de la emergencia, brigadas de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, junto al Sernanp, la Municipalidad Distrital de Yura y otras instituciones de primera respuesta, trabajan en el control del incendio y en las labores de liquidación para evitar que el fuego vuelva a expandirse.

El fuego se propagó rápidamente hasta alcanzar a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (Foto: Municipalidad de Yura)

La magnitud de la emergencia también fue aumentando con el paso de los días. El viernes la evaluación preliminar estimaba unas 800 hectáreas afectadas; sin embargo, tras la reactivación registrada durante la madrugada de este domingo, el COER elevó la cifra a aproximadamente mil hectáreas.

Pese a la magnitud del incendio, las autoridades informaron que no se han registrado personas heridas ni fallecidas. Se mantiene un monitoreo permanente de la emergencia. El COER advirtió que las labores continuarán hasta lograr la liquidación total de los focos remanentes y evitar una nueva reactivación del fuego.