El candidato a la presidencia del Perú Rafael López Aliaga (RLA) llegó a Arequipa y atacó a sus competidores como Verónika Mendoza. Además, confirmó que la postulante a la vicepresidencia por Renovación Popular, Neldy Mendoza fue retirada.

López Aliaga calificó de “caviar” a Mendoza y la acusó de querer implantar el marxismo y de realizar su campaña política con apoyo financiero del Gobierno de Venezuela.

“Con el señor Lescano, con la señora Mendoza, este país se va ya saben a dónde . Va a ser justamente el sueño de noche de verano de esta loquita es que esto sea Venezuela. tener a la gente con hambre, dependiendo del Estado tipo marxista. Qué hace el marxista, te quita la libertad, tú dependes de mi para comer, para respirar…”, dijo.

Bajo su consigna de que la democracia estaría en riesgo similar a lo sucedido en Venezuela, el postulante siguió atacando a su opositora. “Eso es lo que quiere Mendoza para el Perú, la secretaria de Nadine, la que llevaba los libros de Nadine, la que tenía la cuenta de maduro, la que tiene un montón de mails donde pacta como recibe plata del pueblo venezolano y eso es lo que es una mujercita que nunca trabajó en nada, una buena comechada” , señaló.

Cuestionando el financiamiento de su campaña política y la supuesta inversión millonaria en paneles dijo. “Cómo mete dinero, más de 8 millones de dólares en paneles en todo el país, una campaña millonaria, pero con dinero venezolano en mi opinión , por un lado Venezuela, Gorriti y otra fuerza maligna es la brasileña, la corrupción de Odebrech… son tres fuerzas en Perú destrozando la patria …”.

Luego se refirió al candidato Hernando de Soto, quien dijo que Odebrech aún tenía que quedarse en el país por las obras a su cargo. RLA manifestó que la empresa será expulsada y multada inicialmente con 20 mil millones ni bien asuma el cargo de la presidencia, aunque esta medida es imposible de ejecutar debido a las normas de contratación.

López Aliaga pagará impuestos a Sunat

También se tomó el tiempo para responder a sus contrincantes que le piden el pago de los impuestos a la Sunat. “ Si es válido, se paga. Plata no me falta, pero no voy a pagar caprichos de un delincuente, de una extorsión política… ”, dijo, aunque precisó que envió 4 cartas notariales para que demuestren si estas deudas fueron notificadas en su momento.

Al presentar sus propuestas se centró a combatir la corrupción con el destierro de Odebrech, la educación con internet satelital, capacitación a docentes, la limpieza de las cárceles con trabajo de los reos y en Arequipa desarrollar el puerto Corío.

Sobre la candidata a la vicepresidencia Neldy Mendoza, dijo que está fuera de carrera porque no comparte sus ideas. De ganar las elecciones asumirá medidas legales para que no asuma funciones .